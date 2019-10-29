Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания. Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы.

На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

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