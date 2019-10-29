Экономика

REGNUMREGNUMНа Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания. Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы.
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Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей

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На объекты к Универсиаде-2023 из свердловского бюджета выделят 40 миллиардов

Областная газета01:47

«Денежного дождя» не будет: Свердловская область сама заплатит ₽40 млрд за Универсиаду

Znak.com01:48

Губернатор Свердловской области оценил в 85 млрд руб. проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Интерфакс - Россия01:57

На Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета

REGNUM02:25

Универсиада в Екатеринбурге: пиши пропало 40 миллиардов

Уралинформбюро02:28

За три года на объекты Универсиады область потратит 40 млрд рублей

Новый День01:48
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Звезда «Джокера» Хоакин Феникс отмечает 45-летний юбилей

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«Визитной карточкой» дипломатического стиля бывшего главы МИД РФ Евгения Примакова была его удивительная способность располагать к себе собеседников и в конечном счёте — договариваться.
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В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
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Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
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Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
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ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии

Комплекс «Панцирь-С» уничтожил четыре воздушных и наземных цели, имитировавших боевую технику противника.
News.ru 26 октября в 11:06
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В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
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Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
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Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
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Forbes составил топ-20 российских застройщиков

В топ-20 вошли: группа компаний ПИК. Выручка 478,6 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 4730000 кв. м. Президент Сергей Гордеев; Etalon Group.
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Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Авто

Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото

Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
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Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

РИА Новости вчера в 23:04
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Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп

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Прародину человечества нашли в Южной Африке

Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Происшествия

Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением

Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
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Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично.
РБК 02:04
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 28 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:07
Экономика

Медведев поручил ускорить рост российской экономики

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
Российская газета вчера в 11:05
Армия и оружие

Главы оборонных ведомств стран СНГ съедутся в Баку

Министры примут участие в очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ, которое пройдет в азербайджанской столице 30 октября.
Sputnik Азербайджан вчера в 07:25
Экономика

Россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за контрсанкций

Сегодня, 29 октября 2019 года, стало известно, чтоо россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей или по 3 тысяч рублей на одного человека из-за продовольственного эмбарго, объявленного в ответ на антироссийские санкции.
Саминвестор 02:20
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ

Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru вчера в 04:41
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Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение

Коммерсантъ вчера в 03:40
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Собрана первая партия Lada 4x4 с новым салоном

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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Социологи выявили главные страхи россиян

По данным "Левада-центра", каждый пятый респондент (22%) главной причиной своих страхов назвал стихийные бедствия, 18% участников опроса боятся лишиться сбережений, 16% испытывают наибольшие страхи в связи с возможностью потерять работу.
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Мослекторий: как найти черную дыру

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Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт

Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
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Российский государственный деятель. Губернатор Свердловской области с 29 мая 2012. Ранее - Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, глава администрации Тюмени и Тобольска.
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