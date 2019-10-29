Экономика
REGNUMНа Универсиаду-2023 выделят 40 млрд рублей из свердловского бюджета
Свердловская область потратит около 40 млрд рублей на строительство объектов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального заксобрания. Расходы предусмотрены в проекте бюджета на 2020−2022 годы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Залезем в долги ради Универсиады: Свердловской области придется выложить 40 миллиардов рублей
Екатеринбург Онлайн02:10
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 02:43, Ашберн
Кино
Звезда «Джокера» Хоакин Феникс отмечает 45-летний юбилей
Дни24 вчера в 12:20
Политика
Лавров назвал «визитную карточку» стиля Евгения Примакова
«Визитной карточкой» дипломатического стиля бывшего главы МИД РФ Евгения Примакова была его удивительная способность располагать к себе собеседников и в конечном счёте — договариваться.
News.ru вчера в 06:23
Происшествия
В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей
Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя, во время пробега по полосе, столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Происшествия
Под Новосибирском произошло землетрясение
На юге Новосибирской области произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщается на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.
РБК 00:13
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
REGNUM вчера в 14:47
Армия и оружие
ЗРПК «Панцирь-С» поразил цели в Сербии
Комплекс «Панцирь-С» уничтожил четыре воздушных и наземных цели, имитировавших боевую технику противника.
News.ru 26 октября в 11:06
Общество
В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:29
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Хоккей
Евгений Малкин не увидел ничего плохого в гражданстве США
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил информацию об имеющемся у него паспорте США.
Lenta.ru 01:40
Экономика
Forbes составил топ-20 российских застройщиков
В топ-20 вошли: группа компаний ПИК. Выручка 478,6 млрд руб. Ввод в эксплуатацию 4730000 кв. м. Президент Сергей Гордеев; Etalon Group.
Коммерсантъ 02:10
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
Как пишут "Известия", количество таких населенных пунктов может сократиться практически вдвое - с 321 до 170.
Российская газета 00:30
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта
Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Авто
Ателье Gemballa готовит собственный гиперкар: новые фото
Gemballa занимается тюнингом Porsche уже более 40-ка лет, и имеет огромный опыт работы со спорткарами и суперкарами.
CarsWeek.ru вчера в 05:41
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
РИА Новости вчера в 23:04
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Ferra 26 октября в 03:23
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.
ToDay News Ufa вчера в 13:27
Происшествия
Мощный взрыв на заводе в Днепре перепутали с землетрясением
Взрыв на заводе в украинском Днепре перепутали с землетрясением. Об этом в понедельник, 28 октября, сообщил сайт Страна.ua.
Известия вчера в 21:41
Футбол
Карпин назвал смешным нахождение «Ростова» в гонке за чемпионство
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Валерий Карпин считает, что нахождение команды среди претендентов на чемпионство звучит смешно и сюрреалистично.
РБК 02:04
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 28 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:07
Экономика
Медведев поручил ускорить рост российской экономики
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручения для ускорения экономического роста.
Российская газета вчера в 11:05
Армия и оружие
Главы оборонных ведомств стран СНГ съедутся в Баку
Министры примут участие в очередном заседании Совета министров обороны стран-членов СНГ, которое пройдет в азербайджанской столице 30 октября.
Sputnik Азербайджан вчера в 07:25
Экономика
Россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей из-за контрсанкций
Сегодня, 29 октября 2019 года, стало известно, чтоо россияне ежегодно теряют 445 млрд рублей или по 3 тысяч рублей на одного человека из-за продовольственного эмбарго, объявленного в ответ на антироссийские санкции.
Саминвестор 02:20
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Российский музыкальный продюсер и музыкант Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
Lenta.ru вчера в 04:41
Происшествия
Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение
Коммерсантъ вчера в 03:40
Авто
Собрана первая партия Lada 4x4 с новым салоном
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня вчера в 02:59
Общество
Социологи выявили главные страхи россиян
По данным "Левада-центра", каждый пятый респондент (22%) главной причиной своих страхов назвал стихийные бедствия, 18% участников опроса боятся лишиться сбережений, 16% испытывают наибольшие страхи в связи с возможностью потерять работу.
Интерфакс 02:10
Космос
Мослекторий: как найти черную дыру
В этом году ученым впервые удалось сделать снимок черной дыры.
Москва 24 вчера в 04:31
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт
Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.
Bimru.ru вчера в 04:05
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12