Экономика
RuNews24.ruВ США биржи закрылись резким ростом после «супервторника»
Индекс Dow Jones отреагировал на победу демократа Джо Байдена в 10 штатах из 14, который опять стал партийным фаворитом, опередив на данном этапе Берни Сандерса. Перевес составляет меньше сотни голосов, но Сандерсу будет труднее вернуть лидерство на следующем этапе предвыборной кампании.
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Транспорт
«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД
Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Экономика
ВЭБ обвинил Украину в незаконной продаже дочернего банка
Украинские власти на торгах 4 марта незаконно продали акции Проминвестбанка, дочернего банка российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
Происшествия
Бывшего заместителя мэра Хабаровска нашли мертвым
Бывший заместитель мэра Хабаровска Евгений Колосов найден мертвым после двух недель поисков, сообщил РИА Новости в четверг представитель поисково-спасательного отряда "Лига-спас".
Здоровье
В России выявлен новый случай коронавируса
В России диагностирован новый случай коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба, передает РИА Новости.
Происшествия
«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Армия и оружие
Учения с участием штурмовиков Су-25СМ3 прошли в Ставропольском крае
Происшествия
Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье
Политика
Эрдоган прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Москве запланированы переговоры президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавит российский прокат
Общество
Россиянам пообещали «малиновое» лето
Температура летом 2020 года в России будет превышать климатическую норму, в связи с чем прогностические карты окрашены в малиновый цвет.
Происшествия
В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова
Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Надежда Грановская рассказала об отношениях с братьями Меладзе
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская в эфире шоу «Люкс ФМ» на YouTube рассказала, что ее связывает с братьями Меладзе.
Происшествия
В Омске двух главврачей уволили из-за смерти многодетной матери
В Омской области руководители Калачинской и Горьковской ЦРБ Игорь Соколов и Валерий Корсаков лишились постов после смерти многодетной сельчанки.
Общество
Туроператоры России потеряли из-за коронавируса 27 млрд рублей
Убытки российского туристического бизнеса от отмены туров из-за коронавируса уже достигли 27 млрд рублей.
Политика
Литва возглавила силы быстрого реагирования ЕС на кибератаки
Литва координировала осуществление проекта по созданию сил быстрого кибернетического реагирования ЕС, который был одобрен в конце 2017 года участниками европейской программы Постоянного структурного сотрудничества (PESCO).
Армия и оружие
В Сирии попытались сбить турецкий истребитель с помощью С-200
Сирийские военные попытались сбить турецкий истребитель F-16 при помощи зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200 на северо-западе страны, сообщает Al Masdar News.
Политика
Песков прокомментировал желание части молодежи уехать за границу
Не стоит воспринимать отрицательно то, что молодежь уезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что задача государства заключается в создании в России наиболее выгодных условий в самых разных областях.
Происшествия
В России за утро «заминировали» три пассажирских самолета
Три пассажирских самолета за утро получили анонимные сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин рассказал историю создания «Искандеров»
Общество
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии
Госдума приняла в третьем чтении закон, который дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста - на пять лет раньше.
Общество
В Швейцарии подтвержден первый случай смерти от коронавируса
Первый смертельный случай у больного коронавирусом был зафиксирован в Швейцарии. Об этом 5 марта сообщает новостной портал Nau.ch.
Шоу-бизнес
Госпитализирована актриса Инна Макарова
Народная артистка Советского Союза Инна Макарова попала в больницу. Известно, что она находится в тяжелом состоянии.
Политика
Песков рассказал об «информационных провокациях» в России во время ЧС
Россия в ситуациях с элементами ЧС сталкивается с «информационными провокациями» и «диверсиями», всё это происходит из-за рубежа.
Биатлон
Подделку подписей Родченкова признал МОК
Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Общество
О бесполезности школьного образования для девочек заявили в РПЦ
Ранее Смирнова уже обвиняли в женоненависничестве после того, как представитель Российской Церкви заявил, что женщины, состоящие в гражданском браке, являются своего рода проститутками.
Шоу-бизнес
Кэти Перри намекнула на беременность от Орландо Блума
В клипе Кэти Перри предстала в нежном цветочном образе, а в комментариях поклонники осыпали звезду комплиментами и поздравлениями с первой беременностью.
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.