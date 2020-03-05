Американский фондовый рынок взлетел 4 марта после победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии.

На Уолл-стрит забыли про коронавирус и празднуют победу Байдена

Общество Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.

Музыка На «Евровидение» поедет российская группа Little Big Группа Little Big была основана в 2013 году. Помимо Ильи Прусикина в коллектив входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.

Футбол Спартак — ЦСКА 3:2 Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова поддельными Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.

Происшествия В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в минздраве Приморского края.

Политика Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.

Политика Евросоюз наотрез отвергает миграционное давление Турции Совет Евросоюза на уровне глав министерства иностранных дел заявил, что ЕС полостью отвергает попытки миграционного давления со стороны Турции для достижения политических целей.

Политика Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2020 году.

Космос Ученые NASA обнаружили на Марсе пещеру Пещера, расположенная на западном склоне марсианского потухшего вулкана Гора Павлина обнаружена учеными NASA на снимке сделанном роботом-разведчиком Марса, вращающегося вокруг его орбиты еще в 2011 году, 1 марта сообщает NASA в своем блоге.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Общество Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса В Китае наблюдается положительная динамика в борьбе с вирусом, число новых случаев заражения снижается, и постепенно восстанавливается обычная активность.