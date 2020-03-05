Экономика
REGNUMНа Уолл-стрит забыли про коронавирус и празднуют победу Байдена
Американский фондовый рынок взлетел 4 марта после победы бывшего вице-президента США Джо Байдена на праймериз Демократической партии.
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Экономика
Минфин сократит покупку валюты до минимума за два года
Минфин закупит валюту в марте в минимальном за два года количестве – на 133,3 млрд руб, говорится в сообщении министерства.
Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
Блогер Диденко рассказала о «подарке» от погибшего мужа
Блогер Екатерина Диденко назвала время смерти своего мужа Валентина "подарком" ей от него.
Происшествия
Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском
Общество
Британский суд обязал Тинькова сдать российский и кипрский паспорта
Условия залога для основателя TCS Group Holding Олега Тинькова (основной актив — Тинькофф Банк) подразумевают передачу российского и кипрского паспортов, а также документа о резидентстве Италии, свидетельствуют материалы Вестминстерского магистратского суда, с которыми ознакомился РБК.
Экономика
В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию
В первой половине 2021 года в России могут выравняться тарифы на электроэнергию.
Музыка
На «Евровидение» поедет российская группа Little Big
Группа Little Big была основана в 2013 году. Помимо Ильи Прусикина в коллектив входят Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров.
Политика
Рада отправила в отставку Гончарука с должности премьер-министра
Большинство депутатов в Верховной Раде Украины отправили в отставку премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Происшествия
Следствие по делу историка Соколова завершено
Футбол
Спартак — ЦСКА 3:2
Футболисты "Спартака" в меньшинстве победили ЦСКА в матче Кубка России. "Столичное дерби" завершилось со счетом 3:2 в дополнительное время.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Кино
Российский фильм «Спутник» покажут на фестивале в Нью-Йорке
Общество
Около половины дел по наркотикам в России не дошло до суда
До суда доходит чуть более половины уголовных дел по наркотикам, и с каждым годом эта доля падает.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова поддельными
Международный Олимпийский комитет согласился с тем, что подписи Григория Родченкова под рядом документов, из-за которых дисквалифицировали российских спортсменок, были поддельными.
Происшествия
В Приморье не выявили коронавирус у россиян с лайнера Diamond Princess
Анализы девяти россиян, сошедших с круизного лайнера Diamond Princess и помещенных под карантин во Владивостоке, показали отрицательный результат по коронавирусу, сообщили РБК в минздраве Приморского края.
Общество
В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в американском штате Калифорния из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.
Футбол
Жена Мамаева рассказала о положительном влиянии колонии на мужа
Жена хавбека «Ростова» Павла Мамаева Алана рассказала, почему пребывание в колонии общего режима положительно повлияло на ее мужа, передает Donday.
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Гаджеты
Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше после обновления
В Интернете появились информация, что после обновлений Samsung Galaxy S20 Ultra стал снимать лучше.
Политика
Евросоюз наотрез отвергает миграционное давление Турции
Совет Евросоюза на уровне глав министерства иностранных дел заявил, что ЕС полостью отвергает попытки миграционного давления со стороны Турции для достижения политических целей.
Политика
Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину на время учений
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил Раду одобрить его решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2020 году.
Космос
Ученые NASA обнаружили на Марсе пещеру
Пещера, расположенная на западном склоне марсианского потухшего вулкана Гора Павлина обнаружена учеными NASA на снимке сделанном роботом-разведчиком Марса, вращающегося вокруг его орбиты еще в 2011 году, 1 марта сообщает NASA в своем блоге.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
Происшествия
В Самаре на Московском шоссе горит недостроенный ЖК «Орбита»
В Самаре горит недостроенный многоэтажный жилой дом на пересечении Московского шоссе и Димитрова.
Общество
Китаю предрекли вторую волну эпидемии коронавируса
В Китае наблюдается положительная динамика в борьбе с вирусом, число новых случаев заражения снижается, и постепенно восстанавливается обычная активность.
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от гриппа и коронавируса
Как заявил гендиректор, почти 3,4% от всех зарегистрированных случаев коронавируса закончились летальными исходами: - При этом, от сезонного гриппа умирают меньше 1% заболевших, - объяснил он.
Происшествия
Спасатель объяснил, почему участники вечеринки в бане были обречены
По словам Гофштейна, возможность остаться в живых пропала, как только они начали дышать углекислым газом.