Общество

КоммерсантъКоммерсантъНа Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

За день до происшествия госпожа Пристав писала о скапливающемся мусоре. В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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Строители восстановили мост в Филькино

Znak.com01:55

Долгожданный новый мост в российском поселке рухнул через сутки после открытия

Lenta.ruвчера в 07:26

В серовском селе Филькино «спасли» часть моста, которая «утонула» из-за бревна

Глобус (г. Серов)01:46

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

Коммерсантъвчера в 11:16

На Урале новый мост, который жители ждали два года, развалился через сутки после открытия

URA.Ruвчера в 05:28

Новый мост в уральском поселке простоял сутки и рухнул

Известиявчера в 08:02

На Урале восстановили мост, размытый течением через два дня после открытия

РИА Новости01:47
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Ученые перечислили особенности приема аспирина

Дни24 03:55
Наука

В сердцевине австралийского метеорита нашли неизвестный минерал

Калифорнийские ученые еще раз проанализировали частицы обнаруженного в 1951 году на юго-востоке Австралии метеорита и обнаружили в их составе ранее неизвестный науке минерал.
Москва 24 вчера в 04:16
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Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
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Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
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Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

По версии следствия, Синица под ником «Макс Стеклов» в микроблоге в Twitter 31 июля сделал запись, которая призывала его подписчиков к насильственным действиям в отношении детей силовиков после идентификации их личности.
Ведомости 03:43
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Александр Розенбаум перенес операцию

Журналисты говорили о том, что он перенес тяжелую операцию и находится в реанимации.
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Польша обвинила Россию в неполучении репараций от Германии

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Москву в том, что после Второй мировой войны республика не получила репарации за ущерб, причиненный стране гитлеровской Германией.
Международная жизнь вчера в 04:54
Политика

Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet

Коммерсантъ 04:31
Происшествия

Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане

Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году, и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Политика

Белоруссия наглухо закрыла границу с Украиной из-за потока оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден наглухо закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия.
Интерфакс 04:01
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Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили

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Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара

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Интерфакс 04:47
Политика

В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии

Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги

В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Экономика

Суд в Тюмени начал процедуру банкротства Антипинского НПЗ

Арбитражный суд Тюменской области признал обоснованным заявление компании "СБК" ("внучка" Сбербанка) о банкротстве Антипинского нефтеперерабатывающего завода и ввел в его отношении начальную процедуру банкротства - наблюдение, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 04:31
Политика

Китай пожаловался в ВТО из-за американских пошлин

Китай инициировал разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с введением США дополнительных пошлин на китайские товары.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Армия и оружие

Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Музыка

Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»

Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
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Финансы

Российский рынок открылся слабым ростом индексов

Торги на российском рынке в понедельник открылись ростом индексов на 0,1%, "голубые фишки" показали разнонаправленную динамику.
Интерфакс вчера в 03:31
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь

Накануне Нурмагомндов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Юлии Началовой показал их дочь-школьницу

Известный футболист Евгений Алдонин растит дочь Веру. Девочку ему подарила певица Юлия Началова. К сожалению, артистка весной ушла из жизни.
Летидор вчера в 10:20
Общество

Пользователи выложили в сеть видео урагана «Дориан»

Разрушительный ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова. Пользователи сети выкладывают кадры со стихийным буйством природы.
Политическая Экспертиза вчера в 07:14
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией появление вооружений на Курилах

В начале августа посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в российский МИД, где замминистра Игорь Моргулов заявил о неприемлемости протестов со стороны Токио в отношении действий России на Курилах.
РБК 05:07
Политика

«Американский газ» для Украины оказался физически на 100% российским

На Украине сегодня, 2 сентября, эксперты обсуждают состоявшуюся в Варшаве церемонию подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США, практическим результатом которого, по мнению Киева, должна стать диверсификация газового рынка страны посредством налаживания поставок сжиженного газа через Польшу, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Общество

Один из старейших парков Липецка открылся после реконструкции

Власти Липецкой области открыли после реконструкции один из старейших парков региона "Быханов сад", в церемонии открытия приняли участие глава Сбербанка Герман Греф и временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов.
ТАСС вчера в 17:09
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Футбол

Икарди подписал контракт с «ПСЖ»

Евро-футбол.ру вчера в 17:06
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
Газета.Ru 02:36
Общество

Шарлиз Терон показала новый образ для «Форсажа»

44-летняя Шарлиз Терон показала первое фото со съемок девятой части франшизы "Форсаж" у себя в инстаграме.
Газета.Ru 03:56
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