Общество
КоммерсантъНа Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
За день до происшествия госпожа Пристав писала о скапливающемся мусоре. В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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Бревно попало... Мэр Серова рассказал, почему «утонул» понтонный мост в Филькино
Глобус (г. Серов)вчера в 07:00
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 00:40, Вашингтон
Политика
Экс-министр экономики Украины назвал потери от блокады Крыма
"Украина потеряла от блокады Крыма около $1 млрд, насколько я помню больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины", - пояснил он.
Газета.Ru вчера в 23:49
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском вчера в 18:29
Музыка
Николаев рассказал о значении песни «3 сентября»
RT на русском вчера в 22:49
Экономика
ФАС не нашла оснований для негативных прогнозов по ценам на авиабилеты
В ФАС России, в свою очередь, отметили, что служба не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты.
Российская газета вчера в 09:05
Происшествия
Обвинение попросило 6 лет для блогера Синицы
Московский Комсомолец вчера в 12:26
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости вчера в 18:44
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Армия и оружие
Борисов заявил об интересе Турции к истребителям Су-35 и Су-57
29 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35.
Известия 01 сентября в 08:12
Происшествия
Журналиста Азара отпустили из отделения полиции
Задержанного за повторное нарушение порядка проведения митинга журналиста "Новой газеты" Илью Азара отпустили из отдела МВД по Красносельскому району Москвы, сообщила РИА Новости его адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 18:42
Политика
Путин совершит официальный визит в Монголию
По итогам переговоров состоится подписание межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов, включая новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Монголией.
ТАСС вчера в 17:01
Армия и оружие
Зариф заявил, что Иран и Россия проведут совместные военные учения
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.
RT на русском вчера в 11:01
Общество
Во Владивостоке завершается подготовка к юбилейному ВЭФ
Во Владивостоке на острове Русский в кампусе ДВФУ ведутся финальные подготовительные работы к встрече гостей и участников юбилейного Восточного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 19:46
Политика
Оскорбившую жителей Тулуна чиновницу стоит уволить, считает Путин
Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, якобы назвавшая пострадавших от паводка жителей Тулуна «быдлом», проявила непорядочность.
REGNUM 00:30
Авто
BMW выпустила коллекционные версии i3 и i8
Немецкий автопроизводитель представил особые версии электрокара BMW i3s и гибридной двухдверки i8.
Тарантас Ньюс вчера в 05:30
Футбол
Караваев перешел из «Витесса» в «Зенит»
РИА Новости вчера в 12:15
Происшествия
Российские дипломаты встретились с подозреваемым в убийстве в Берлине
Представитель посольства России в Германии сообщил, что 27 августа консульские работники встретились с задержанным россиянином, которого подозревают в убийстве 23 августа в центре Берлина бывшего полевого командира чеченских сепаратистов, 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили (Торнике Кавтарашвили).
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Политика
Первый президент Крыма впал в кому после инсульта
Первый президент Республики Крым Юрий Мешков перенес инсульт. По словам его дочери Марианны Мешковой, он в коме.
Известия вчера в 10:03
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости вчера в 18:04
Происшествия
В Калужской области обнаружили тело пропавшего девятилетнего мальчика
Lenta.ru вчера в 14:54
Экономика
Иностранцам разрешат покупать землю на Украине
Иностранцы смогут приобретать землю на Украине.
Известия вчера в 17:23
Культура
Розенбаум перенес операцию, продюсер и жена рассказали о его состоянии
Красная весна вчера в 13:31
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Гаджеты
Российский бренд выпустил дешёвый смартфон с модулем NFC
Российский бренд BQ представил новую модель смартфона 5730L Magic C. Она стоит меньше 7 тысяч рублей.
Ferra вчера в 08:46
Происшествия
В Германии эвакуировали 15 тысяч человек из-за полутонной бомбы
Из-за авиабомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной на строительной площадке в Ганновере, было эвакуировано около 15 тысяч человек, сообщает 2 сентября ТАСС со ссылкой на данные городской администрации немецкого города.
Хакасия-Информ вчера в 22:48
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой с женой и сыном проводили дочь Веру в школу
Бывший муж Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин с новой семьей проводил 12-летнюю дочь Веру во вторник, 2 сентября, на школьную линейку.
Пятый канал вчера в 15:31
Космос
Космический отель начнет работу в 2025 году
Специалисты рассказали, что работы по созданию первого космического отеля уже ведутся. Его запуск планируют совершить уже через шесть лет.
Goroday.ru вчера в 17:48
Происшествия
В Северной Осетии вспоминают жертв Беслана
В Северной Осетии вспоминают жертв захвата школы в Беслане, произошедшего 15 лет назад, об этом 1 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01 сентября в 06:16
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05