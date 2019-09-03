Общество

КоммерсантъКоммерсантъНа Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

За день до происшествия госпожа Пристав писала о скапливающемся мусоре. В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
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На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

Коммерсантъ11:16

Мост в селе на Урале, которого ждали более года, смыло после открытия

РИА Новости11:13

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В Филькино утонул понтонный мост, который мэрия начала строить по решению суда

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Lenta.ru07:26

На Урале новый мост, который жители ждали два года, развалился через сутки после открытия

URA.Ru05:28
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