Общество
КоммерсантъНа Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
За день до происшествия госпожа Пристав писала о скапливающемся мусоре. В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Бревно попало... Мэр Серова рассказал, почему «утонул» понтонный мост в Филькино
Глобус (г. Серов)07:00
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 21:40, Вашингтон
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
RT на русском 13:05
Происшествия
Любовь Соболь задержана в Москве
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь задержана в Москве, сообщил оппозиционер Алексей Навальный в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 15:53
Экономика
Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику
Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).
Ведомости вчера в 16:45
Политика
Лукашенко отказался ездить на работу на велосипеде из-за Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, почему отказался от идеи ездить на работу на велосипеде или электрическом мотоцикле из-за лидера Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 15:06
Интернет
Facebook откажется от счетчика лайков
Администрация Facebook обсуждает возможность тестирования функции, которая скрывает счетчик лайков и реакций.
Югополис 12:14
Политика
Форум СМИ России и Китая открылся во Владивостоке
V Восточный экономический форум пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
Интерфакс - Россия 20:21
Технологии
В магазинах сети «Пятёрочка» появились электронные ценники
Компания X5 Retail Group начала проект по установлению в магазинах сети "Пятёрочка" электронных ценников.
Discover24 06:05
Общество
Собака Бориса Джонсона въехала в резиденцию на Даунинг-стрит
Британский премьер Борис Джонсон завел собаку - новым обитателем резиденции на Даунинг-стрит стал 15-недельный джек-рассел.
РИА Новости 08:28
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру вчера в 14:30
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Вячеслава Ковтуна выгнали из студии телеканала "Россия 1" за оскорбления в адрес немецких СМИ.
РИА Новости 18:44
Кино
Скончался советский режиссер Борис Рычков
Советский режиссер, народный артист РСФСР и сценарист документального кино Борис Рычков скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
РЕН ТВ 09:39
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета 18:48
Политика
Джонсон выступил против проведения досрочных выборов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения внеочередных выборов, сообщает Sky News.
RT на русском 13:30
Технологии
Эксперт оценил возможные негативные последствия магнитных бурь
Доктор физико-математических наук, заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института имени Лебедева РАН Игорь Чашей в беседе с радио Sputnik оценил возможные негативные последствия магнитных бурь.
RT на русском 15:18
Футбол
Вячеслав Караваев стал игроком «Зенита»
Вести.Ru 12:14
Экономика
Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке
Российский посол в США Анатолий Антонов в интервью газете «Известия» заявил, что американские компании заинтересованы в совместных проектах по добыче природного газа на Ямале и на Сахалине.
RT на русском 21:30
Политика
В России изменили правила призыва в армию
В России вступили в силу новые правила, касающиеся призыва в армию.
Актуальные Новости вчера в 01:47
Музыка
Лоза назвал «дурновкусием» шутки про песню Шуфутинского «3 сентября»
Музыкант Юрий Лоза заявил, что шутки про песню Михаила Шуфутинского «3 сентября» являются безвкусицей.
ФАН 20:47
Общество
Росстат подсчитал, сколько женщин работает в России
Только 53,2% женщин были трудоустроены в России в 2018 году, свидетельствуют данные Росстата.
РИА Новости 20:17
Музыка
Ара Маликян приедет в Россию с «Royal Garage World Tour»
Единственные концерты Ары Маликяна в России в рамках мирового тура "Royal Garage World Tour" состоятся весной 2020 года.
ИА InterMedia 12:02
Экономика
Названы самые популярные у россиян товары по акции
В целом с июля 2018 года по июнь 2019-го доля продаж по промо-акциям в России в денежном выражении составила 51%.
Известия 21:18
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия 17:32
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК 17:39
Армия и оружие
В Москве открыли памятную доску первому начальнику Института военных переводчиков Биязи
Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов открыл в День знаний в Военном университете мемориальную доску первому начальнику Военного института иностранных языков генерал-лейтенанту Николаю Биязи.
ТАСС 06:04
Наука
Ученые: растения вымирают в сотни раз быстрее обычного
Naked Science 27 августа в 02:02
Энергетика
Орешкин прокомментировал возможные последствия падения цен на нефть
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что даже в случае снижения цены на нефть до $40 за баррель российская экономика не будет испытывать серьёзного давления и сохранит способность к инвестициям.
RT на русском вчера в 18:35
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК 17:40
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
В заявлении пресс-службы посольства, опубликованном на сайте диппредставительства, говорится, что подобное заявление Джонсона на фоне 80-летия начала Второй мировой войны вызывает удивление.
RT на русском 18:29