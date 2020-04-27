с чего всё началось

Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Екатеринбургской епархии РПЦ. Решение было принято после недавних выступлений внештатного священнослужителя.

Общество Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года. 923

Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 287

Происшествия В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе Тела подростка и девушки, пропавших в Алтайском крае в начале января 2020 года, найдены, сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

Политика Посольство США удалило сообщения о своей лаборатории на Украине Американское посольство на Украине удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных для человека патогенов.

Футбол РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Общество Петербуржцам разрешили поехать на дачу на майские праздники Власти Санкт-Петербурга и Ленобласти определились с условиями, которые позволят горожанам беспрепятственно посещать дачи в соседнем регионе во время майских праздников, сообщили в пресс-службе Смольного. 128

Политика Путин поручил ускорить ремонт дорог в пострадавших от паводка регионах Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с паводками и пожарами поручил ускорить ремонт дорог в регионах, которые пострадали от паводков.

Общество В Севастополе введут обязательный масочный режим Сегодня врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев дал поручение ввести на территории города обязательный масочный режим. 17

Наука Расшифрован геном вируса простого герпеса Немецкие и британские ученые расшифровали геном вируса герпеса простого типа, который оказался сложнее, чем считалось ранее. 9

Общество В «Роскосмосе» назвали число заразившихся коронавирусом сотрудников Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что к настоящему времени 111 специалистов ракетно-космической отрасли заразились коронавирусом.

Авто Для Ferrari 812 Superfast подготовили «мягкий» пакет доработок Ателье Mansory представало «мягкую» программу доработок для купе Ferrari 812 Superfast.

Здоровье Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram. 173

Авто «АвтоВАЗ» приостановит производство с 29 апреля С 13 апреля «АвтоВАЗ» полностью возобновил производство. С 29 июня 2020 г. «АвтоВАЗ» планирует перейти на четырехдневную рабочую неделю. 13