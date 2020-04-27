Религия
REGNUMНа Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Екатеринбургской епархии РПЦ. Решение было принято после недавних выступлений внештатного священнослужителя.
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с чего всё началось
«Поскольку неоднократные вразумления священноначалия Екатеринбургской епархии относительно качества и содержания проповедей схиигуменом Сергием (Романовым) были проигнорированы, сегодня принято решение о лишении его права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, что более соответствует покаянному, молитвенному и уединенному образу жизни схимонаха», — говорится в сегодняшнем заявлении, опубликованном на сайте Екатеринбургской епархии.Znak.com05:49
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