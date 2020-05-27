Коронавирус
RT на русскомНа Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
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с чего всё началось
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл публично обратился к схиигумену Сергию, который призывал священников служить во время пандемии без дезинфекции.66.ru01:04
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Могут отлучить от церкви и отправить в скит: как епархия будет судить экс-духовника Поклонской
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Источник назвал возможные даты проведения голосования по Конституции
Источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию, сообщил, что голосование по поправкам к Конституции может быть проведение 1 и 8 июля.
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Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
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РЕН ТВ вчера в 17:08
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У второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус
Еще у одного футболиста казанского «Рубина» обнаружен коронавирус, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ 04:49
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Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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В США начался бунт из-за смерти чернокожего после грубого ареста
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, начался бунт после смерти чернокожего мужчины, пострадавшего в результате ареста с применением силы, сообщает ABC News.
Lenta.ru 05:37
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Названа способствующая заражению коронавирусом погода
Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
Lenta.ru вчера в 23:45
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За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
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Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Наука
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