Коронавирус

RT на русскомRT на русскомНа Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
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с чего всё началось
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл публично обратился
 к схиигумену Сергию, который призывал священников служить во время пандемии без дезинфекции.
66.ru01:04

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Митрополия: схиигумен Сергий (Романов) запрещен в священнослужении

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Митрополит запретил главному экзорцисту Екатеринбургской епархии служить и изгонять бесов

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Экс-духовника Поклонской ждет церковный суд. Ему запрещено покидать скит

URA.Ru00:53
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В Свердловской области за последние сутки зафиксировано ещё 235 заболевших коронавирусом.
Областная газета 03:35
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АТОР: открытия границ России для туризма не стоит ожидать до сентября

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник попросил россиян воздержаться от поездок на отдых за рубеж, чтобы не завести оттуда коронавирус.
Интерфакс 04:22
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Армия и оружие

Как начинались бои за донецкий аэропорт

КП - Донецк вчера в 14:25
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Источник назвал возможные даты проведения голосования по Конституции

Источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию, сообщил, что голосование по поправкам к Конституции может быть проведение 1 и 8 июля.
Московский Комсомолец вчера в 11:24
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Общество

Прием документов в вузы пройдет с 20 июня по 17 августа

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал сроки подачи документов в вузы.
Российская газета 03:15
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Происшествия

В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом

В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
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Политика

Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу

Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
REGNUM 05:23
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru 04:42
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Общество

В России у кошки подтвердился коронавирус

В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест.
Газета.Ru 01:52
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Политика

В США допустили скорое введение санкций против Nord Stream 2

Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2" (Nord Stream 2).
РИА Новости вчера в 12:57
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Хоккей

Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
РЕН ТВ вчера в 17:08
Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Моя Москва.онлайн вчера в 10:17
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Футбол

У второго футболиста «Рубина» нашли коронавирус

Еще у одного футболиста казанского «Рубина» обнаружен коронавирус, сообщается на сайте клуба.
Коммерсантъ 04:49
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Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбуржье

По данным следствия, в январе 2018 года в Оренбурге были убиты местный бизнесмен и его семилетний сын.
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Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне

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Экономика

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Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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Происшествия

В США начался бунт из-за смерти чернокожего после грубого ареста

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, начался бунт после смерти чернокожего мужчины, пострадавшего в результате ареста с применением силы, сообщает ABC News.
Lenta.ru 05:37
Общество

Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса.
РИА Новости 05:53
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Футбол

Григорян о Гулиеве: хамство не отражает его сущности

Главный тренер армянского футбольного клуба "Урарту" Александр Григорян поддержал игрока "Спартака" Аязя Гулиева.
РИА Новости 05:56
Общество

Названа способствующая заражению коронавирусом погода

Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия.
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Общество

В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19

За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета вчера в 05:12
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Шоу-бизнес

Пригожин выступил против Шнурова

Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
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Общество

IKEA объяснила разницу цен в России и на Украине

Шведская компания IKEA, продающая мебель и товары для дома, объяснила, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских.
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Технологии

В школу пойдет российский компьютерный продукт

Информационная внедренческая компания (ИВК), которая является экс-поставщиком Министерства обороны РФ, планирует заняться выпуском многоместных рабочих станций «Горыныч», базируя их на российских компьютерах «Эльбрус».
Live24 05:35
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В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 25 мая в 12:32
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Экономика

Глава Хакасии отчитался о работе правительства за 2019 год

Сегодня, 27 мая, Глава Хакасии Валентин Коновалов отчитался о результатах деятельности правительства в 2019 году.
Хакасия 02:04
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