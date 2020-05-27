с чего всё началось

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Политика Источник назвал возможные даты проведения голосования по Конституции Источник, знакомый с ходом подготовки к мероприятию, сообщил, что голосование по поправкам к Конституции может быть проведение 1 и 8 июля. 20

Общество Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы. 617

Происшествия В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. 6

Общество В России у кошки подтвердился коронавирус В России зарегистрирован первый случай COVID-19 у кошек - анализ дал положительный результат после того, как хозяин питомца обратился в московский Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов с просьбой сделать ей тест. 1,4K

Хоккей Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".

Происшествия Задержаны подозреваемые в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбуржье По данным следствия, в январе 2018 года в Оренбурге были убиты местный бизнесмен и его семилетний сын.

Экономика Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК. 356

Происшествия В США начался бунт из-за смерти чернокожего после грубого ареста В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, начался бунт после смерти чернокожего мужчины, пострадавшего в результате ареста с применением силы, сообщает ABC News.

Общество Псковский губернатор попросил Путина помочь региону с медперсоналом Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь региону ликвидировать дефицит медработников и предоставить медоборудование в рамках борьбы с распространением коронавируса. 3

Футбол Григорян о Гулиеве: хамство не отражает его сущности Главный тренер армянского футбольного клуба "Урарту" Александр Григорян поддержал игрока "Спартака" Аязя Гулиева.

Общество Названа способствующая заражению коронавирусом погода Китайские ученые выяснили, что больше половины случаев коронавирусной инфекции COVID-19 произошли в местах, где температура воздуха достигала 5-15 градусов Цельсия. 13

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 547

Спорт Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.

Наука Выявлена причина осложнений от коронавируса Британские ученые совместно с коллегами из США нашли ген, влияющий на высокий риск заражения COVID-19 и тяжелую форму коронавируса. 7

Технологии В школу пойдет российский компьютерный продукт Информационная внедренческая компания (ИВК), которая является экс-поставщиком Министерства обороны РФ, планирует заняться выпуском многоместных рабочих станций «Горыныч», базируя их на российских компьютерах «Эльбрус». 41