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RT на русскомRT на русскомНа Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
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с чего всё началось
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл публично обратился
 к схиигумену Сергию, который призывал священников служить во время пандемии без дезинфекции.
66.ru01:04

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День проведения парады Победы с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
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Армия и оружие

Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35

Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
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Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
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Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер

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Пригожин выступил против Шнурова

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Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
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Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
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10 сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

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В России предложили страховать граждан от безработицы за их счёт

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