Коронавирус
RT на русскомНа Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
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с чего всё началось
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл публично обратился к схиигумену Сергию, который призывал священников служить во время пандемии без дезинфекции.66.ru01:04
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Шоу-бизнес
Водонаева назвала причину расставания Гагариной с мужем
Телеканал 360° 06:31
Политика
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
День проведения парады Победы с большой долей вероятности станет выходным, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:23
Происшествия
В Орле обрушилась крыша бывшего спортзала
В Орле обрушилась крыша двухэтажной пристройки к дому №23 на Наугорском шоссе. ЧП произошло сегодня около 13.00, рассказали в ГУ МЧС.
Орелград 07:24
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Политика
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом».
REGNUM 04:43
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:33
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
Известия 07:17
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру.
РБК вчера в 14:36
Общество
Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет
Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 05:05
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
Коммерсантъ 06:32
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Общество
Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете
В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.
Интерфакс 06:41
Общество
МЧС снова предупреждает свердловчан о сильном ветре и дожде
МЧС предупредило жителей Свердловской области о непогоде на 28 мая. Ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дождь.
Областная газета 05:54
Общество
Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер
Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений.
RT на русском 03:57
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 25 мая в 00:30
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны.
РИА Новости 03:43
Общество
В России подписали закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
В РФ началась реформа ОСАГО: Путин утвердил поправки, которые определяют новый способ расчёта тарифов.
SpeedMe вчера в 04:56
Общество
В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей
В Московской области заболели 793 человека (817 накануне). В Санкт-Петербурге выявлены 387 новых случаев заражения (363 накануне).
РБК 04:07
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Кино
Фильм российского продюсера получил две номинации на «Эмми»
Одним из продюсеров фильма стал российский предприниматель Сергей Саркисов.
Газета.Ru 06:10
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Происшествия
В Оренбуржье скончался седьмой пациент от коронавируса
Еще 20 продолжают находиться в тяжелом состоянии, 142 - в среднетяжелом. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Оренбургское региональное телевидение 07:12
Шоу-бизнес
Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом
Голливудский актер Брэд Питт удивил поклонников неухоженным внешним видом.
Вести.Ru 06:54
Культура
10 сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год
Inc-news.ru вчера в 15:59
Общество
В России предложили страховать граждан от безработицы за их счёт
Предполагается, что с зарплат граждан начнут взимать взносы в специальный фонд, из которого, в случаи потери занятости, они смогут получать пособия.
REGNUM 06:20