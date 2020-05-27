с чего всё началось

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Происшествия В Орле обрушилась крыша бывшего спортзала В Орле обрушилась крыша двухэтажной пристройки к дому №23 на Наугорском шоссе. ЧП произошло сегодня около 13.00, рассказали в ГУ МЧС.

Космос США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения. 20

Политика Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского Черкассы, Украина, 27 мая 2020, 11:43 — REGNUM Мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко обратился в суд в связи с тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции назвал его «бандитом». 1

Происшествия В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом В Петербурге в инфекционной больнице имени Боткина скончалась беременная женщина, у которой был положительный тест на COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы. 34

Общество ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.

Общество Кузнецова призвала распространить выплаты на подростков 16 и 17 лет Выплаты в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет включительно целесообразно распространить и на подростков 16 и 17 лет, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. 21

Экономика Накопительные пенсии в России повысят Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда. 1,1K

Общество Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.

Общество Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина.

Общество МЧС снова предупреждает свердловчан о сильном ветре и дожде МЧС предупредило жителей Свердловской области о непогоде на 28 мая. Ожидается ветер с порывами до 18 м/с, грозы и дождь. 1

Общество Роспотребнадзор отметил готовность Москвы к первому этапу отмены мер Глава управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что по основным показателям столица готова к первому и второму этапам снятия введённых из-за коронавируса ограничений. 882

Шоу-бизнес Пригожин выступил против Шнурова Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег. 581

Культура Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.

Путешествия В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов Например, Испания и Греция готовы открыть границы с 1 июля, Хорватия ждет в том числе и российских туристов уже с 15 июня, готовится к приему гостей Турция и другие страны. 350

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,2K