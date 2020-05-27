с чего всё началось

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Происшествия СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга Свердловские следователи начали проверку после смерти студентки из Гвинеи в общежитии Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ. 1

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