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RT на русскомRT на русскомНа Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
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с чего всё началось
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл публично обратился
 к схиигумену Сергию, который призывал священников служить во время пандемии без дезинфекции.
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На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

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