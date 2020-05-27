Коронавирус
RT на русскомНа Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
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с чего всё началось
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл публично обратился к схиигумену Сергию, который призывал священников служить во время пандемии без дезинфекции.66.ru01:04
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Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
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Путин назначил парад Победы на 24 июня
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Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
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Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
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Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
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Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
Серийные поставки новейших авиационных ракет «Бронебойщик» в российскую армию запланированы на 2021 год.
RT на русском 03:34
Авто
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Дизайн BMW 5 серии изменили по короткому и логичному сценарию: спереди появилась новая адаптивная LED-оптика в стиле "трешки" и "семерки" - с более современной светографикой и опциональной технологией BMW Laserlight.
Вести.Ru 03:20
Общество
Ростовские власти анонсировали снятие ограничительных мер
По информации, размещённой на сайте мэрии, региональный оперштаб «рассматривает вопрос об открытии предприятий бытового обслуживания».
REGNUM 04:08
Политика
Порошенко сбежал с выставки своих картин из-за приезда следователей
Бывший президент Украины Петр Порошенко сбежал из музея Ивана Гончара, где проходила выставка принадлежащих ему картин, из-за приезда сотрудников госбюро расследований.
Известия вчера в 21:05
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов для поступления в вузы
Абитуриенты российских вузов смогут подать документы для поступления с 20 июня до 17 августа, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире «Первого канала».
Ведомости 03:27
Общество
Ракетоносец Ту-22М3М испытали в сверхзвуковом режиме
Москва, 27 мая 2020, 09:43 — REGNUM Четвёртый испытательный полёт второго образца глубокомодернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М сопровождался выходом на сверхзвук.
REGNUM 02:43
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06
Технологии
Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь
Михаил Коган уверен, что если оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, то нагрузка на элементы питания сохранится, поэтому спецприложения могут не быть панацеей.
Российская газета 04:30
Здоровье
В Екатеринбурге ЦГКБ № 1 оштрафовали за вспышку коронавируса
В уральской столице городскую больницу №1 оштрафовали за вспышку коронавируса, которая произошла в апреле этого года.
Уральский меридиан 02:43
Политика
Россия ждет ответ Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Грузия не дала ответ на ноту России по поводу возможности посещения биологической лаборатории имени Ричарда Лугара российскими экспертами.
Газета.Ru вчера в 16:25
Происшествия
В Алтайском крае за сутки выявили 69 случаев заражения коронавирусом
Шестьдесят девять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, 21 пациент выписан, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 02:59
Общество
В Москве изменились правила пропускного режима для автомобилистов
С 27 мая на территории Москвы будут действовать только московские цифровые пропуска, которые оформлены для передвижения по столице.
Вести.Ru 03:57
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Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
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НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
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Выявлена причина осложнений от коронавируса
Британские ученые совместно с коллегами из США нашли ген, влияющий на высокий риск заражения COVID-19 и тяжелую форму коронавируса.
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Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
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Саратов - лучший город в мире и просил бы с этим трендом жить и работать.
Московский Комсомолец 03:28
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
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Twitter впервые пометил сообщения Дональда Трампа как недостоверные
Появление меток в сообщениях президента спровоцировало его ответную реакцию — в двух следующих "твитах" глава государства заявил, что Twitter вмешивается в президентские выборы в США 2020 года, называя заявления Трампа фейками на основе якобы фейковых новостей от СМИ.
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Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Происшествия
Студентка из Гвинеи скончалась в общежитии Екатеринбурга
Студентка из Гвинеи умерла в общежитии Уральского федерального университета в Екатеринбурге, сообщили РБК в пресс-службе вуза.
РБК 04:35