с чего всё началось

Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.

На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении

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