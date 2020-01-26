Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

В Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке

В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.
Екатеринбург Онлайн11:09

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В Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке

Екатеринбург Онлайн11:09

На Урале мать постирала младенца в машинке, пишут СМИ

РИА Новости14:03

Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

Lenta.ru11:59

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru12:19

Мать родила ребенка и постирала его в стиральной машине в Талице

Регион online12:40

Фото женщины, постиравшей новорожденного ребенка в стиральной машинке

РЕН ТВ13:09

Свердловчанка постирала младенца в стиральной машинке

URA.Ru13:27
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Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captain’s Mode

В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
CyberSport.ru 16:31
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Армия и оружие

На территорию посольства США в Багдаде упали ракеты

Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
РИА Новости 16:16
Происшествия

Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
RT на русском 14:43
Происшествия

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США

В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
РБК 15:42
Происшествия

В Курске две девочки погибли, провалившись под лед

Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Курска поступило сообщение о том, что на реке Сейм под лёд провалились дети.
Курск сегодня 11:07
Общество

Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

Среди прочих поправок, закрепить норму об обязательной индексации пенсий предложил Президент Владимир Путин.
Pressa40 24 января в 06:49
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова раскрыла детали своей свадьбы

Волочкова добавила, что на первой свадьбе у нее было пять платьев, а на предстоящей у нее их будет семь.
RuNews24.ru 12:49
Политика

Кипр заблокировал новые антироссийские санкции Евросоюза

Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что Кипр заблокировал новые антироссийские санкции ЕС, чтобы добиться от них более жестких действий в отношении Турции, которая разрабатывает нефтегазовые месторождения у берегов острова.
RuNews24.ru 24 января в 16:32
Авто

Назвали неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле

«Российская газета» назвала ключевые неисправности, при которых нельзя ездить на автомобиле.
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Шоу-бизнес

Боярский назвал «придурью» желание рожать в старости

Российский актер театра и кино Михаил Боярский негативно оценил решение женщин заводить детей в старости в эфире программы «Ты не поверишь!»
Lenta.ru 15:25
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис 24 января в 13:05
Футбол

Комличенко забил гол в двустороннем матче «Динамо»

Новичок «Динамо» Николай Комличенко отметился забитым мячом в двусторонней игре команды.
Матч ТВ 11:29
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru вчера в 09:27
Армия и оружие

Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»

Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Что происходит 05:39
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в 21-м туре Серии А

RT на русском 16:41
Политика

Иран отказался передавать «черные ящики» сбитого украинского «боинга»

Эхо Москвы 13:58
Энергетика

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
REGNUM 08:18
Гаджеты

AMD отреклась от «обновленной» Wraith Prism, которая оказалась подделкой

Сотрудники компании AMD заявили, что они не модернизировали систему охлаждения Wraith Prism, добавив туда еще 2 охлаждающих трубки.
Faktom 07:19
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru 11:48
Общество

Врачи назвали продукты, позволяющие быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Испанские врачи-диетологи Гильермо Гомес Вера и Нурия Монфульеда рассказали, как сбросить лишний жир и параллельно набрать мышечную массу.
РИА Новости 03:23
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Технологии

Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети

Народные новости вчера в 18:44
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:19
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Казахстан решил приостановить безвизовый режим для граждан КНР

Премьер Казахстана Аскар Мамин поручил правительству приостановить действие режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны для транзитных пассажиров из Китая, сообщает пресс-служба премьера.
Взгляд.ру 04:50
Происшествия

Шереметьево начало расследование из-за инцидента с гибелью котов

RT на русском 24 января в 15:31
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

РБК 07:48
Гаджеты

Смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2 резко упали в цене

Китайская компания HMD официально объявила о снижении цены на две популярные модели смартфонов — Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
Народные новости вчера в 01:50
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