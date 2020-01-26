Происшествия
ИзвестияНа Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить342
с чего всё началось
В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.Екатеринбург Онлайн11:09
Подробнее о событии
Показать все источники
В Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке
Екатеринбург Онлайн11:09
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Технологии
Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Политика
Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже
Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал чемпионата Европы
Российский фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова взяли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Энергетика
Россия может прервать транзит газа через Польшу
Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью
«На 414-м км М7 «Волга» столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Пермь — Чайковский, грузовая «Газель» и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребёнок», — приводит РИА Новости его заявление.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Здоровье
40 «земских докторов» в Приамурье получат по 2 млн рублей
30 врачей и 10 фельдшеров отправятся работать в села Приамурья по программе «Земский доктор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Политика
Соловьёв прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше
Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию польской стороне за причиненный во время Второй мировой войны ущерб.
Киберспорт
Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses
В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»
Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
Армия и оружие
Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
Общество
Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса
Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80
Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
Политика
Поправки в Конституцию вносят в бюллетени
ЦИК поручил региональным комиссиям проверить готовность к общероссийскому голосованию Центральная избирательная комиссии начала подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе
Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
Армия и оружие
Замгенсека ООН призвал Россию и США продлить договор СНВ-3
Заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу призвал США и Россию продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 на пять лет в нынешнем виде, передает РИА "Новости".
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на экраны
Финансы
Банки в России за два часа сбоя своих серверов теряют до $300 тыс - исследование
Российские банки могут потерять в среднем 200-300 тысяч долларов из-за сбоя в работе оборудования, например, серверов или систем хранения данных, говорится в исследовании компании Schneider Electric, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Общество
Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая
Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Культура
Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов
Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
Технологии
Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc
Вспышка коронавируса в Китае привела к неожиданному результату: в Steam произошёл скачок продаж игры Plague Inc. британской студии Ndemic Creations.