Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Комментировать178
с чего всё началось

В Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке

В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.
Екатеринбург Онлайн11:09

Подробнее о событии

В Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке

Екатеринбург Онлайн11:09

На Урале мать постирала младенца в машинке, пишут СМИ

РИА Новости14:03

Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

Lenta.ru11:59

Мать родила ребенка и постирала его в стиральной машине в Талице

Регион online12:40

Фото женщины, постиравшей новорожденного ребенка в стиральной машинке

РЕН ТВ13:09

Свердловчанка постирала младенца в стиральной машинке

URA.Ru13:27

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru12:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Известия 16:54
Технологии

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 13:13
Политика

Украинский депутат заявил о непонимании Зеленского в Париже

Во Франции считают, что украинский президент Владимир Зеленский не прилагает достаточных усилий по урегулированию конфликта в Донбассе после «нормандского саммита» в Париже в декабре прошлого года.
РБК 10:27
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал чемпионата Европы

Российский фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова взяли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Телеканал 360° вчера в 16:39
Происшествия

Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево

Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
РБК 12:59
Энергетика

Россия может прервать транзит газа через Польшу

Контракт между двумя странами заканчивается 18 мая. Россия может прервать транзит газа через Польшу.
Piter.tv 12:26
Авто

Названы правила прогрева современных двигателей

Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
Shraibikus News вчера в 07:41
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с автобусом под Пермью

«На 414-м км М7 «Волга» столкнулись три транспортных средства: рейсовый автобус Пермь — Чайковский, грузовая «Газель» и легковушка, пострадали десять человек, в том числе ребёнок», — приводит РИА Новости его заявление.
RT на русском 01:02
Политика

Несколько человек ранены при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новости 18:46
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
RT на русском 12:52
Здоровье

40 «земских докторов» в Приамурье получат по 2 млн рублей

30 врачей и 10 фельдшеров отправятся работать в села Приамурья по программе «Земский доктор», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 23 января в 21:50
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал гибель двух военнослужащих в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя гибель двоих украинских военнослужащих в Донбассе в воскресенье, заявил, что война продолжается и нужно еще с большими усилиями пытаться ее завершить.
РИА Новости 16:14
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Политика

Соловьёв прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше

Российский телеведущий и журналист Владимир Соловьев прокомментировал слова лидера польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию польской стороне за причиненный во время Второй мировой войны ущерб.
Мой Брянск 13:35
Киберспорт

Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses

В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
Sport24.ru 16:53
Кино

Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Текст»

Премию «Золотой орел» в номинации «Лучший фильм» получила картина Клима Шипенко «Текст».
Дождь 24 января в 14:30
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго заявил в интервью журналистам Defense Writers Group, что союзникам Вашингтона, которые стремятся укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, следует брать пример с России.
РИА Новости вчера в 18:33
Общество

Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

Роспотребнадзор подготовил пакет мер, направленных на недопущение распространения нового типа коронавируса в России.
RT на русском 19:52
Здоровье

Число жертв нового коронавируса в КНР увеличилось до 80

Число погибших в результате заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 80 человек, почти 2,5 тыс. людей заражены.
RT на русском 19:03
Политика

Поправки в Конституцию вносят в бюллетени

ЦИК поручил региональным комиссиям проверить готовность к общероссийскому голосованию Центральная избирательная комиссии начала подготовку к проведению общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Коммерсантъ 18:01
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Волкова рассказала о своем смертельном диагнозе

Несколько лет назад при переливании крови актрису заразили вирусом гепатита С. Российская актриса, модель и певица Екатерина Волкова рассказала, что неизлечимо больна.
ТК Звезда 10:56
Армия и оружие

Замгенсека ООН призвал Россию и США продлить договор СНВ-3

Заместитель генсека ООН Идзуми Накамицу призвал США и Россию продлить договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3 на пять лет в нынешнем виде, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:49
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Российская газета 14:04
Армия и оружие

Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24

Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
Московский Комсомолец 19:27
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Культура

Шоу «Слабое звено» возвращается на экраны

Инфорос 24 января в 08:09
Финансы

Банки в России за два часа сбоя своих серверов теряют до $300 тыс - исследование

Российские банки могут потерять в среднем 200-300 тысяч долларов из-за сбоя в работе оборудования, например, серверов или систем хранения данных, говорится в исследовании компании Schneider Electric, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:17
Общество

Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая

Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Shraibikus News 05:07
Культура

Шнуров планирует заняться продюсированием других артистов

Музыкант Сергей Шнуров, распустивший свою группировку "Ленинград", не исключает, что займется продюсированием других артистов.
ТАСС 08:56
Технологии

Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc

Вспышка коронавируса в Китае привела к неожиданному результату: в Steam произошёл скачок продаж игры Plague Inc. британской студии Ndemic Creations.
REGNUM 24 января в 19:38
Главное