В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.

с чего всё началось

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

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