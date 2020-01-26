Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

В Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке

В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:09

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Троих ее детей уже увезли из дома: подробности ЧП в Талице, где мать засунула дочь в стиральную машинку

Екатеринбург Онлайнвчера в 21:05

Мать родила ребенка и постирала его в стиральной машине в Талице

Регион onlineвчера в 12:40

Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

Lenta.ruвчера в 11:59

На Урале мать «постирала» младенца в машинке, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 14:03

У постиравшей новорождённого в машинке матери забрали детей

Life.ruвчера в 23:48

Фото женщины, постиравшей новорожденного ребенка в стиральной машинке

РЕН ТВвчера в 13:09

Свердловчанка постирала младенца в стиральной машинке

URA.Ruвчера в 13:27
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Армия и оружие

Стало известно о гибели американца, направлявшегося на перехват российского военного патруля в Сирии

Попытка американских военнослужащих в очередной раз перехватить российский военный конвой завершилась гибелью одного американского военнослужащего.
Avia.pro вчера в 08:51
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Общество

В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий

Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
REGNUM 00:18
Наука

Канадские ученые допустили возможность заразности рака

ToDay News Ufa вчера в 01:04
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 25 января в 16:14
Общество

Китай занял второе место в мире по объемам продаж оружия

США заняли первое место в мире по объему производства вооружений и их продаж, далее следует Китай, третье место занимает Россия.
Российская газета вчера в 19:07
Армия и оружие

Обстрел посольства США в Багдаде: несколько человек получили ранения

Вести.Ru вчера в 18:10
Армия и оружие

Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
RT на русском вчера в 16:52
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $60 за баррель

Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже отметки в 60 долларов за баррель.
РИА Новости вчера в 22:46
Происшествия

В Москве госпитализировали группу китайцев с высокой температурой

25 января в одном из хостелов российской столицы была госпитализирована группа граждан Китая, у которых оказалась высокая температура.
Наша версия вчера в 01:16
Общество

Генпрокуратура может увеличить сумму иска к экс-мэру Владивостока

Генпрокуратура может увеличить сумму заявленного иска в 3,2 миллиарда рублей к осужденному экс-мэру города Игорю Пушкареву и его предполагаемым соучастникам, сообщил на заседании по рассмотрению иска в Советском районном суде Владивостока представитель ГП.
РИА Новости вчера в 21:24
Общество

Российские авиакомпании ищут замену Boeing 737 MAX

Авиакомпания Utair частично заменит самолеты Boeing 737 MAX на модели предыдущего поколения — Boeing 737 NG, сообщил через представителя президент «Utair — пассажирских авиалиний» Павел Пермяков «Ведомостям».
Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
РИА Новости вчера в 17:02
Происшествия

В Омской области при столкновении машины и поезда погибла девушка

В Омской области товарный поезд и легковой автомобиль столкнулись на регулируемом железнодорожном переезде, погиб человек, еще один пострадал, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, передает ТАСС.
РБК вчера в 23:57
Экономика

Защита российского интернет-ритейла обойдется экономике более чем в 80 млрд рублей

Расходы от снижения порога существенно превысят доходы (14 млрд руб.) в федеральный бюджет.
Ведомости вчера в 16:36
Общество

Российских туристов эвакуируют с острова Хайнань

Вести.Ru 25 января в 16:13
Общество

Главный урок холокоста, о котором забыли политики

РИА Новости 00:00
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Шоу-бизнес

Анна Цуканова-Котт показала квартиру, которую купила в Таиланде

Анна Цуканова-Котт достаточно часто делится в своем микроблоге в Instagram кадрами из жарких стран.
Вокруг ТВ 25 января в 11:07
Наука

Учеными рассчитан «маршрут» для поисков новой физики

Anonsens вчера в 16:26
Общество

Россиян предложили наказывать за скрутку пробега автомобилей

В Госдуме в феврале планируют обсудить введение штрафов за скрутку пробега у подержанных автомобилей.
Lenta.ru вчера в 19:06
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в номинации «Лучшая песня года»

Американская исполнительница Билли Айлиш получила премию «Грэмми» за композицию Bad guy в номинации «Лучшая песня года».
RT на русском вчера в 23:41
Здоровье

Куриные ножки назвали лучшим мясом полезным при повышенном давлении

Ugpressa.ru 25 января в 13:57
Футбол

Гол Начо принес «Реалу» выездную победу над «Вальядолидом»

Мадридский «Реал» на выезде добыл минимальную победу над «Вальядолидом» (0:1). Единственный гол в этой встрече был забит на 78 минуте.
LiveSport.ru вчера в 17:00
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перехвате российского генерала в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что 14 месяцев назад армия США перехватила российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж.
Газета.Ru 25 января в 08:27
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM 25 января в 23:56
Наука

Обнаружены опасные для людей грибковые облака

Lenta.ru вчера в 22:30
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Происшествия

Останки 250 человек найдены на территории бывшей тюрьмы в Южной Корее

Останки, обнаруженные во время строительных работ на территории бывшей тюрьмы в городе Кванджу на юго-западе Южной Кореи, принадлежат более чем 250 людям.
Российская газета вчера в 23:09
Финансы

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала штрафовать банки, которые отказываются блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей из-за неуплаты налогов, страховых взносов, штрафов и т.д.
РБК вчера в 16:00
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