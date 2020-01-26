Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

В Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке

В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.
Екатеринбург Онлайн11:09

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В Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке

Екатеринбург Онлайн11:09

Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

Lenta.ru11:59

На Урале мать постирала младенца в машинке, пишут СМИ

РИА Новости14:03

Мать родила ребенка и постирала его в стиральной машине в Талице

Регион online12:40

Фото женщины, постиравшей новорожденного ребенка в стиральной машинке

РЕН ТВ13:09

Свердловчанка постирала младенца в стиральной машинке

URA.Ru13:27

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru12:19
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Происшествия

Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант

Известия 16:54
Политика

Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Газета.Ru 18:07
Политика

В Кремле прокомментировали сообщение об отставке Суркова

У Кремля нет информации об отставке помощника президента Владислава Суркова, сообщил Дмитрий Песков.
НТВ вчера в 04:48
Политика

В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию

Проект закона о поправке к Конституции состоит из сущностного и процедурного блоков, рассказал "Российской газете" глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
РИА Новости 15:24
Космос

Астронавты МКС вышли в открытый космос для ремонта оборудования

Астронавты вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для ремонта магнитного альфа-спектрометра, прямая трансляция операции ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Газета.Ru вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Три подбородка и много морщин: как сейчас выглядит звезда сериала «Сваты» Татьяна Кравченко

Многие фанаты заметили, что Кравченко значительно набрала вес. У артистки можно увидеть три подбородка и очень много морщин.
Donday.ru 12:57
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

"Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Газета.Ru 14:16
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Общество

Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса

В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Российская газета 14:04
Авто

В Сети продают растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей

В движение Big One приводит 5,5-литровый битурбированным двигателем V8 с отдачей 563 л.с. Пробег «Гелендвагена» составляет всего 600 километров, а его цена - 499 800 евро.
Picsnews.net 03:24
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости вчера в 06:29
Общество

Глава ВОЗ отправился в Китай в связи со вспышкой коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи с распространением там нового коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 13:41
Футбол

Что сказал Сетьен после поражения «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен дал комментарий после поражения от «Валенсии» со счётом 0:2.
Евро-футбол.ру вчера в 14:43
Авто

В России сертифицирован кроссовер Geely Atlas Pro

В 2001 году Geely получает лицензию на производство автомобилей и официально становится одним из первых частных автопроизводителей Китая, а модели марки публикуются в официальном автомобильном каталоге Китая.
ToDay News Ufa 24 января в 02:40
Культура

Мишель Обама получила «Грэмми» за лучший альбом разговорного жанра

РЕН ТВ 17:33
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 24 января в 14:17
Авто

Бюджетный аналог Haval H6 пользуется на родине ажиотажным спросом

Daily-Motor.Ru 01:33
Здоровье

Новый коронавирус оказался заразным во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) оказался заразным во время инкубационного периода. Он составлят от одного дня до вух недель.
RZN.info 12:29
Шоу-бизнес

Одинокая Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Мужчины осыпали ее подарками и цветами, зрители дарили свою любовь, а режиссеры предлагали лучшие роли.
Комсомольская правда 16:05
Экономика

«Магнит» подключился к факторинговой платформе Factorin

Поставщики "Магнита", работающие с ритейлером на условиях отсрочки платежа, получили доступ к быстрому финансированию от крупных банков и факторинговых компаний, которые подключились к независимой блокчейн-платформе Factorin.
ADVIS.ru 24 января в 01:29
Спорт

Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе

Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Брянская улица 07:39
Экономика

Эксперты: Китай занимает второе место после США по объему продаж оружия в мире

Китай находится на втором после США месте в мире по объему производства вооружений и их продаж.
ТАСС 18:10
Культура

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
RT на русском 12:52
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

Lenta.ru 07:44
Наука

Канадские ученые допустили возможность заразности рака

По заключению ученых, передаваться может микробиом, то есть микрофлора – совокупность триллионов микроорганизмов, среди которых не только бактерии, а также грибки и вирусы.
Портал Поиск 03:19
Происшествия

На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками

На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.
Известия вчера в 22:20
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
РЕН ТВ вчера в 10:53
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК 11:08
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