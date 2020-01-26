Происшествия
ИзвестияНа Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.Екатеринбург Онлайн11:09
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Игорь Чугайнов: «Порой в России система „осень-весна“ наносит вред»
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Власти рассказали о семье брошенных в Шереметьево детей
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Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии
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Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей
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Звездная семья отмечает день рождения двухлетнего Марка. Стеша Маликова по праву может претендовать на звание «Сестра года».
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В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
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Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
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Общество
Роспотребнадзор разработал меры против распространения коронавируса
Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.
Происшествия
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Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
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Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
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Число погибших в Бразилии из-за сильных ливней возросло до 47 человек
До 47 человек возросло число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями на юго-востоке Бразилии.
Гаджеты
AMD отреклась от «обновленной» Wraith Prism, которая оказалась подделкой
Сотрудники компании AMD заявили, что они не модернизировали систему охлаждения Wraith Prism, добавив туда еще 2 охлаждающих трубки.
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Рогозин полетит на Восточный на самолете для космонавтов
Глава Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отправится на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, который ранее был специально переоборудован для перевозки космонавтов.
Здоровье
Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56
Госкомитет по здравоохранению КНР передаёт о 49 заболевших, которые успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
Политика
Из-за вопроса об Украине Помпео обругал ведущую на радио
На американскую радиоведущую Мэри Луиз нецензурно выругался госсекретарь США Майк Помпео, после того как женщина задала ему вопрос об Украине.
Авто
Стала известна дата премьеры нового Kia Sorento
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Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
Армия и оружие
Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования
Несколько часов назад в районе населённого пункта Тель Хамис были замечены американские боевые вертолёты AH-64 Apache, двигавшиеся со стороны трассы М4, которая регулярно патрулируется российскими военными, и где произошли последние инциденты между российскими и американскими военными.
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Россия поставила второй комплекс ЗРК С-400 в Китай
Россия поставила второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
Армия и оружие
Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24
Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
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Коронавирус у госпитализированных в Иркутске студентов не подтвердился
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Коляда ответил Познеру на заявление об «уродстве» городов Урала
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В Сети продают растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
В движение Big One приводит 5,5-литровый битурбированным двигателем V8 с отдачей 563 л.с. Пробег «Гелендвагена» составляет всего 600 километров, а его цена - 499 800 евро.
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«Хаббл» получил удивительный снимок спиральной галактики с перемычкой
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ЕКА перейдет на свои ракеты для запуска спутников
Экономика
В России резко увеличились цены на йод
В России за 2019 год йод подорожал на 25 процентов, а цены отдельных марок возросли более чем на 64 процента.
Общество
В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам
Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.