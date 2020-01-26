Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

В Свердловской области женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машинке

В Талице женщина постирала новорожденного ребенка в стиральной машине. Об этом E1.RU сообщил источник в правоохранительных органах. Местные жители рассказывают, что у женщины начались преждевременные роды.
Екатеринбург Онлайн11:09

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Троих её детей уже увезли из дома: подробности ЧП в Талице, где мать засунула дочь в стиральную машинку

Екатеринбург Онлайн21:05

На Урале мать постирала младенца в машинке, пишут СМИ

РИА Новости14:03

Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

Lenta.ru11:59

Мать родила ребенка и постирала его в стиральной машине в Талице

Регион online12:40

Фото женщины, постиравшей новорожденного ребенка в стиральной машинке

РЕН ТВ13:09

Свердловчанка постирала младенца в стиральной машинке

URA.Ru13:27

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru12:19
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:30, Ашберн
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В России выросли продажи новых электрокаров в 2019 году

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Власти рассказали о семье брошенных в Шереметьево детей

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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Кобе Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии, передает портал TMZ.
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Специалисты Роспотребнадзора подготовили пакет мер для того, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса на территории РФ.
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Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями в третий раз

Поводом к новым слухам о счастливом замужестве Анны стал тот факт, что она сменила фамилию на Курникову-Иглесиас.
Комсомольская правда 07:20
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Число погибших в Бразилии из-за сильных ливней возросло до 47 человек

До 47 человек возросло число жертв наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями на юго-востоке Бразилии.
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AMD отреклась от «обновленной» Wraith Prism, которая оказалась подделкой

Сотрудники компании AMD заявили, что они не модернизировали систему охлаждения Wraith Prism, добавив туда еще 2 охлаждающих трубки.
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Глава Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отправится на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, который ранее был специально переоборудован для перевозки космонавтов.
Газета.Ru 00:16
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Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56

Госкомитет по здравоохранению КНР передаёт о 49 заболевших, которые успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
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Из-за вопроса об Украине Помпео обругал ведущую на радио

На американскую радиоведущую Мэри Луиз нецензурно выругался госсекретарь США Майк Помпео, после того как женщина задала ему вопрос об Украине.
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Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru вчера в 09:27
Армия и оружие

Американские боевые вертолёты «Апач» замечены в районе российского военного патрулирования

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Россия поставила второй полковой комплект зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Китаю, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
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Эксперты в США оценили боевую эффективность вертолета Ми-24

Аналитики специализированного американского журнала The Aviationist оценили все "боевые плюсы" российского вертолета Ми-24, разработанного еще в СССР.
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Экономика

В России резко увеличились цены на йод

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Lenta.ru 20:35
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В Конституции закрепят индексацию пенсий работающим пенсионерам

Поправка об индексации пенсий распространяется и на работающих пенсионеров.
Gazeta.SPb 24 января в 03:03
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