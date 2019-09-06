Происшествия
РИА НовостиНа Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших в служебной машине девушку, уволили из МВД
КП - Екатеринбургвчера в 09:22
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Происшествия
На дом Памфиловой совершено нападение
RT на русском 05:22
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
Происшествия
В Крыму нашли тело пассажирки затонувшего катера
На юге Крыма найдено тело пропавшей пассажирки с прогулочного катера, который в четверг, 5 сентября, затонул в районе Судака.
Интерфакс 06:55
Финансы
Набиуллина назвала нереалистичными прогнозы Минэкономразвития
Прогнозы Минэкономразвития относительно темпов роста потребительского кредитования кажутся нереалистичными, заявила на брифинге в пятницу, 6 сентября, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
News.ru 08:27
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Футбол
Кадыров прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева по УДО
RT на русском 07:38
Общество
Открыт после реконструкции Музей обороны и блокады Ленинграда
Российская газета 08:55
Общество
Собянин представил Россию без Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в экономике России, напомнив противникам больших городов о том, что крупные агломерации всегда являются своеобразными локомотивами развития для государства.
Вести.Ru 09:15
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева объявила об уходе от Меладзе
Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.
7Дней.ру 09:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий 04 сентября в 12:14
Армия и оружие
Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»
Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
Газета.Ru 08:00
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Политика
В Раду внесли закон о свободном выборе языка выступления в парламенте
Ряд внефракционных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект о свободном выборе языка выступления в парламенте, а также теле- и радивещания.
Комсомольская правда 07:59
Политика
В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова
На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
РИА Новости 07:20
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
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Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова
Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Происшествия
В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери
Новый Калининград.Ru вчера в 08:43
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru вчера в 07:18
Политика
Россия и ЕС договорились о новых трехсторонних переговорах по газу
Трехсторонние переговоры России, Украины и ЕС о дальнейшем транзите российского газа состоятся в сентябре.
REGNUM 07:31
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Кино
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru 01:17
Театры
Театр им. Е.Вахтангова открыл 99-й сезон
В свою очередь художественный руководитель театра Римас Туминас сообщил, что театр открывает новый сезон 7 сентября премьерой спектакля «Пер Гюнт» Юрия Бутусова по пьесе Генрика Ибсена.
Агентство Москва 07:22
Технологии
«Лавина» проиндексирует интернет
«Лавина Пульс» продвигает систему Avalanche Online, которая используется для «интернет-разведки» и мониторинга утечек информации и состоит в реестре отечественного ПО.
Коммерсантъ вчера в 18:50
Гаджеты
Nintendo показал новый контроллер для Switch
The GEEK 03:40
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В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Известия вчера в 17:33
Происшествия
Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
В Новосибирском метро появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира
В Новосибирске установлена памятная доска в честь посещения станции Новосибирского метрополитена «Площадь Ленина» председателем государственного комитета КНДР Ким Чен Иром 11 августа 2001 года.
REGNUM вчера в 11:57
Политика
Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг
Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди».
RT на русском 08:38