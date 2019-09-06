Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Генерал и 16 офицеров МВД официально наказаны за изнасилование проститутки

АиФ Урал06:42

Прогноз «ФедералПресс» сбылся. После скандала с изнасилованием наказали 17 уральских полицейских

ФедералПресс06:17

Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших в служебной машине девушку, уволили из МВД

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Znak.com05:45

В Екатеринбурге уволили обвиненных в изнасиловании полицейских

РБК07:56

Полиция прокомментировала инцидент с изнасилованием задержанной в Екатеринбурге

ТагилСити.ру06:14

Уволены подозреваемые в изнасиловании свердловские полицейские

РЕН ТВ06:04
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Происшествия

На дом Памфиловой совершено нападение

RT на русском 05:22
Происшествия

Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»

Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:57
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В Крыму нашли тело пассажирки затонувшего катера

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News.ru 08:27
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В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки

Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
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Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о роли Москвы в экономике России, напомнив противникам больших городов о том, что крупные агломерации всегда являются своеобразными локомотивами развития для государства.
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии

Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий 04 сентября в 12:14
Армия и оружие

Американские СМИ оценили российскую ракету «Булава»

Американские СМИ оценили технические данные российской баллистической ракеты "Булава", запущенной с подводной лодки проекта 955 "Борей" в акватории Баренцева моря.
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Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
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Политика

В Раду внесли закон о свободном выборе языка выступления в парламенте

Ряд внефракционных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект о свободном выборе языка выступления в парламенте, а также теле- и радивещания.
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В Неаполе прошло заседание суда по делу россиянина Коршунова

На заседании суда Неаполя по делу задержанного в Италии по запросу США россиянина Александра Коршунова обсуждались вопросы процедурного характера, решений по существу не принималось, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.
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РБК публикует фото погибших в Сирии военных

Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
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Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

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Происшествия

В Польше девочка родилась через 56 дней после смерти матери

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Наука

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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Кино

Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане

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Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров

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Театр им. Е.Вахтангова открыл 99-й сезон

В свою очередь художественный руководитель театра Римас Туминас сообщил, что театр открывает новый сезон 7 сентября премьерой спектакля «Пер Гюнт» Юрия Бутусова по пьесе Генрика Ибсена.
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Технологии

«Лавина» проиндексирует интернет

«Лавина Пульс» продвигает систему Avalanche Online, которая используется для «интернет-разведки» и мониторинга утечек информации и состоит в реестре отечественного ПО.
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Nintendo показал новый контроллер для Switch

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В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Известия вчера в 17:33
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Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости вчера в 11:20
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В Новосибирском метро появилась памятная доска в честь Ким Чен Ира

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Путин призвал «быть на шаг впереди» на рынке космических услуг

Президент России Владимир Путин заявил, что российской стороне в условиях роста конкуренции на рынке космических услуг необходимо «быть на шаг впереди».
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