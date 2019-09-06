Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНа Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

На Урале трех полицейских, обвиняемых в изнасиловании, уволили со службы, еще почти два десятка офицеров привлечены к ответственности, сообщил глава пресс-службы УМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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Генерал и 16 офицеров МВД официально наказаны за изнасилование проститутки

АиФ Урал06:42

Прогноз «ФедералПресс» сбылся. После скандала с изнасилованием наказали 17 уральских полицейских

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Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших в служебной машине девушку, уволили из МВД

КП - Екатеринбургвчера в 09:22

Свердловское ГУ МВД РФ выступило с заявлением по факту изнасилования девушки полицейскими

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В Екатеринбурге уволили обвиненных в изнасиловании полицейских

РБК07:56

Полиция прокомментировала инцидент с изнасилованием задержанной в Екатеринбурге

ТагилСити.ру06:14

На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

РИА Новости07:52
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Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

RT на русском 03:01
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Памфилова рассказала о травмах после нападения

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Главу антикоррупционного бюро Украины оштрафовали за элитный отдых

Сарненский районный суд Ровенской области оштрафовал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника за элитный отдых.
Известия 07:54
Политика

Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста

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Хоккей

В КХЛ официально легализуют аренду игроков

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига легализует институт аренды игроков, а также рассказал о рассмотрении вопроса пола заработной платы хоккеистов.
Sport24.ru 06:57
Политика

Эксперт: выдача Цемаха России ничего не изменит по делу MH17

Расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил в интервью порталу "Настоящее время", что возможная выдача Украиной так называемого ключевого свидетеля по делу о гибели малайзийского "Боинга" рейса MH17 Владимира Цемаха скорее всего ничего не изменит для международной следственной группы.
Московский Комсомолец 09:45
Политика

Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию

3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Футбол

Оставшиеся домашние матчи «Ростов» сыграет на «Ростов Арене»

По данным эксплуатанта, Ростов задолжал за матчи, проведенные на стадионе, 12 миллионов рублей.
Советский спорт 10:05
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы

Пожар произошел в пятницу, 6 сентября, в квартире жилого дома на юге столицы, погибли два человека.
Известия 09:14
Киберспорт

Valve прокомментировала свои слова о переходе Metro: Exodus в Epic Games Store

За несколько недель до выхода Metro: Exodus издатель Deep Silver объявил, что PC-версия шутера станет эксклюзивом Epic Games Store на 12 месяцев, хотя игра уже долго собирала предварительные заказы в Steam.
Игромания.ру 05:08
Финансы

Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам

Кризис, но не завтра В мае-июне 2019 года средний лимит по кредитным картам сократился на 6% — до 54,5 тыс. рублей, следует из статистики бюро "Эквифакс" и НБКИ.
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Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя

Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Происшествия

В Оренбургской области убили 10-летнюю девочку

В одном из домов города Абдулино Оренбургской области сегодня утром обнаружили тело 10-летней девочки, на нем были признаки насильственной смерти.
Росбалт 09:59
Общество

Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им. Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей.
Национальная служба новостей 06:08
Политика

Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами

«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Футбол

Быстров рассказал о «русской мафии» «Зенита» времен Спаллетти

Ключевые игроки клуба стали главными сподвижниками итальянца, но это длилось недолго.
Gazeta.SPb 10:25
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
Гаджеты

Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры

Megaobzor.com вчера в 14:25
Армия и оружие

В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва

Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Армия и оружие

В Сирии погиб российский военный из Волгодонска

5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
РБК 05:27
Политика

В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Экономика

Путин поддержал ипотеку в 2% для молодых семей в ДФО

Президент России Владимир Путин заявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
Происшествия

Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Шоу-бизнес

Раскрыта стоимость свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Напомним, поклонники заметили на пальце Собчак обручальное кольцо.
VSE42.RU 05:20
Политика

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Американский бизнесмен Илон Маск не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Pravda.Ru 06:08
Политика

Путин прокомментировал идею киберполиции

"Не знаю, нужна ли киберполиция", - заметил в ответ на предложения глава государства.
Российская газета 02:41
Происшествия

Рейс из Петербурга в Тунис задерживается на 18 часов

Санкт-Петербургские ведомости 04:23
Общество

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:29
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