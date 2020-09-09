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ТАСС
ТАСС

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети «ВКонтакте» на тему АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале
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Znak.com06:50
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Коммерсантъ

В России впервые вынесли приговор за организацию запрещенного сообщества АУЕ

Коммерсантъ07:57
66.ru

Создателя крупнейшего в России АУЕ-паблика приговорили к семи годам колонии

66.ru06:30
ТАСС

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

ТАСС07:40
URA.Ru

В России вынесли первый приговор за воровской паблик Вконтакте. За АУЕ наказали трех свердловчан

URA.Ru06:58
Новая газета

Суд в Екатеринбурге приговорил членов «банды АУЕ» к реальным срокам. Это первый приговор после запрета движения

Новая газета06:51
Znak.com

В Екатеринбурге создатель паблика об АУЕ получил 7 лет колонии

Znak.com06:50
КП - Екатеринбург

В России вынесли первый приговор создателям паблика об АУЕ, после того, как движение признали экстремистским

КП - Екатеринбург07:43

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia05:12
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Толстой: ПАСЕ выходит за рамки полномочий в вопросе Белоруссии

Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой («Единая Россия») по итогам заседания комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, в ходе которого было рассмотрено заявление о ситуации с правами человека в Белоруссии.
REGNUM07:26
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