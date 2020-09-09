Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.

С чего всё началось Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети «ВКонтакте» на тему АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале Znak.com 06:50