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ТАСС
ТАСС

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети «ВКонтакте» на тему АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале
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Znak.com06:50
Подробнее о событии
ТАСС

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

ТАСС07:40
РИА Новости

В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ*

РИА Новости09:18
КП - Екатеринбург

В России вынесли первый приговор создателям паблика об АУЕ после того, как движение признали экстремистским

КП - Екатеринбург07:43
Новая газета

Не получилось, не фартануло. В Екатеринбурге членам «банды А.У.Е.*» дали до 7 лет колонии. Их обвиняли в ведении пабликов в «ВКонтакте» и продаже «воровских» сувениров

Новая газета12:18
URA.Ru

В России вынесли первый приговор за воровской паблик «ВКонтакте». За АУЕ наказали трех свердловчан

URA.Ru06:58
Znak.com

В Екатеринбурге создатель паблика об АУЕ получил 7 лет колонии

Znak.com06:50
66.ru

Создателя крупнейшего в России АУЕ-паблика приговорили к семи годам колонии

66.ru06:30

Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме
Интерфакс10:47
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Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новости13:48
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Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», ‒ рассказали в центре.
Ведомости12:44
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ОБСЕ зафиксировала боевиков ВСУ на участке разведения сил у Золотого

Ночью на участке разведения сил у Золотого беспилотник наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал присутствие киевских силовиков, что является очередным фактом нарушения условий разведения войск.
КП - Донецк07:36

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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