На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии
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Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети «ВКонтакте» на тему АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале
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