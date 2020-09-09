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ТАСС
ТАСС

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил 7 лет лишения свободы в колонии общего режима Николаю Бабарике за создание паблика в соцсети «ВКонтакте» на тему АУЕ (организация признана экстремистской и запрещена в России), сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале
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Znak.com06:50
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URA.Ru

В России вынесли первый приговор за воровской паблик «ВКонтакте». За АУЕ наказали трех свердловчан

URA.Ru06:58
РИА Новости

В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ*

РИА Новости09:18
КП - Екатеринбург

В России вынесли первый приговор создателям паблика об АУЕ после того, как движение признали экстремистским

КП - Екатеринбург07:43
ТАСС

На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

ТАСС07:40
Новая газета

Не получилось, не фартануло. В Екатеринбурге членам «банды А.У.Е.*» дали до 7 лет колонии. Их обвиняли в ведении пабликов в «ВКонтакте» и продаже «воровских» сувениров

Новая газета12:18
Znak.com

В Екатеринбурге создатель паблика об АУЕ получил 7 лет колонии

Znak.com06:50
66.ru

Создателя крупнейшего в России АУЕ-паблика приговорили к семи годам колонии

66.ru06:30

Глава ДНР отменил приказ о ликвидации укреплений киевских силовиков

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отменил приказ об уничтожении укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Шумы в связи с согласием Киева провести совместную инспекцию украинских инженерных сооружений у линии соприкосновения.
ТАСС11:50
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

Российский истребитель перехватил самолет США над Черным морем

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал ее как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», ‒ рассказали в центре.
Ведомости12:44
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Программу кэшбэка на туры по России предложили продлить до конца года

Правительство РФ считает, что программу кэшбэка на туры по России нужно продлить как минимум до конца года, захватив новогодние каникулы, заявил в среду на совещании президента Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Интерфакс08:51
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Суд арестовал первого фигуранта дела замглавы Минэнерго Тихонова

Басманный суд Москвы санкционировал арест первого фигуранта дела о хищении 603 миллионов рублей, обвинение по которому также предъявлено замминистру энергетики России Анатолию Тихонову, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости12:27
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В Минске были задержаны участницы акции в поддержку Колесниковой

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали около 10 человек, которые участвовали в несанкционированной акции в поддержку одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой в Минске, 9 сентября сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна12:42
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Психиатрическую экспертизу Олега Соколова огласили в закрытом режиме

Результаты психолого-психиатрического освидетельствования экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, оглашались в суде в Петербурге в закрытом формате.
Интерфакс10:47
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