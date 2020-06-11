Общество

Коммерсантъ ЕкатеринбургКоммерсантъ ЕкатеринбургНа Урале ожидается сильный ветер, грозы и град

В Свердловской области 12 июня ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и град, сообщает ГУ МЧС по региону. В ведомстве просят во время непогоды не выходить на улицу, не работать на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе.
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Шторм пришел в Екатеринбург

Телеканал 360°вчера в 13:30

12 июня в Свердловской области ожидается град, грозы и порывистый ветер

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В Свердловской области на День России испортится погода: ожидаются грозы с градом

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На Средний Урал надвигается ураган с градом

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В России стартовало производство новой версии Renault Logan

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Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru 05:12
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Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

Газета.Ru 12:19
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Николай Басков и Тимати придут в «Вечерний Ургант»

ИА InterMedia вчера в 13:23
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 10:52
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Политика

Трамп усомнился в способности Байдена к переговорам с Россией

Действующий президент США Дональд Трамп усомнился в способности кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена вести переговоры с Россией и другими странами.
Газета.Ru 10:33
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Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 11:23
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Общество

Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю

Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.
РИА Новости 04:41
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Общество

Названы сроки окончания первой волны коронавируса

Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
РИА Новости 09:04
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получит магнитную зарядку

Mi Band 5 станет первым браслетом в серии, поддерживающим инновационные технологии. Предыдущие версии трекера загружаются более кропотливо.
Evo-rus.com вчера в 12:12
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Происшествия

Атомная подлодка загорелась во Франции

Загорелась подлодка типа «Рюби», носящая название Perle (в переводе с французского — «Жемчужина»).
Lenta.ru 12:47
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Общество

Названы признаки второй волны коронавируса

Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
Piter.tv 09:22
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Игры

Sony презентовала PlayStation 5

BFM.ru 00:27
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Происшествия

В Югре загорелся нефтяной резервуар

BFM.ru 11:09
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Происшествия

Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков

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Происшествия

Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье

Вести.Ru 08:45
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Игры

Sony анонсировала новые игры для PlayStation 5

В ночь с 11 на 12 июня компания Sony провела презентацию Future of Gaming, посвящённую будущей игровой приставке PlayStation 5. Помимо внешнего вида и некоторых особенностей приставки на мероприятии также были анонсированы некоторые видеоигры.
REGNUM 03:19
Здоровье

Ко Дню России в Нижнем Новгороде почти построили новую больницу

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Общество

Глава Минздрава выступил за сохранение масочного режима в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что масочный режим в России необходимо сохранить.
RT на русском 11:05
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Общество

Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости вчера в 02:50
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Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Гаджеты

Asus уже рекламирует ещё не анонсированные настольные APU Ryzen 4000

Один из источников добавляет, что анонс этих APU ожидается уже 16 июня.
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«Сочи» оригинально объявил о подорожании билетов

«Сочи» объявил о старте продаж билетов на матч двадцать третьего тура чемпионата России против «Ростова».
Евро-футбол.ру 10:19
Общество

В Белоруссии задержаны топ-менеджеры «Белгазпромбанка»

Топ-менеджеры "Белгазпромбанка" задержаны в Белоруссии, в том числе заместители руководителя банка, заявил председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Газета.Ru 11:49
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Общество

Километровая очередь выстроилась в открывшийся на Невском магазин Zara

У дверей открывшегося после нескольких месяцев карантина магазина Zara на Невском проспекте снова собралась очередь, длиной в несколько километров.
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Во что превратилась Америка после смертоносной эпидемии: The Last of Us: Part 2

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Lenta.ru 03:00
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Адвокат: Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от денег Ефремова

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В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2

Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM 10 июня в 03:51
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