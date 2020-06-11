Общество
Коммерсантъ ЕкатеринбургНа Урале ожидается сильный ветер, грозы и град
В Свердловской области 12 июня ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и град, сообщает ГУ МЧС по региону. В ведомстве просят во время непогоды не выходить на улицу, не работать на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе.
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В Свердловской области на День России испортится погода: ожидаются грозы с градом
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Оставайтесь дома: спасатели предупредили о грозе и граде в Свердловской области
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Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
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Доктор медицинских наук, профессор-вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альштейн считает, что первая волна эпидемии коронавируса подходит к концу.
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Названы признаки второй волны коронавируса. О них рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.
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В ночь с 11 на 12 июня компания Sony провела презентацию Future of Gaming, посвящённую будущей игровой приставке PlayStation 5. Помимо внешнего вида и некоторых особенностей приставки на мероприятии также были анонсированы некоторые видеоигры.
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В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России
Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
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Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
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