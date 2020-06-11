В Свердловской области 12 июня ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и град, сообщает ГУ МЧС по региону. В ведомстве просят во время непогоды не выходить на улицу, не работать на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе.

На Урале ожидается сильный ветер, грозы и град

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Общество В Минздраве РФ рассказали о влиянии жары на распространение SARS-CoV-2 Москва, 12 июня 2020, 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете». 6

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Происшествия На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.

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