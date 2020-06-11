Общество
Коммерсантъ ЕкатеринбургНа Урале ожидается сильный ветер, грозы и град
В Свердловской области 12 июня ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и град, сообщает ГУ МЧС по региону. В ведомстве просят во время непогоды не выходить на улицу, не работать на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе.
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В Свердловской области на День России испортится погода: ожидаются грозы с градом
Накануне.Ruвчера в 07:55
Оставайтесь дома: спасатели предупредили о грозе и граде в Свердловской области
Екатеринбург Онлайнвчера в 05:00
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Происшествия
В России разбился легкомоторный самолет
Lenta.ru вчера в 15:25
Политика
Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок
Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Здоровье
В Армавире закрыли на карантин горбольницу
Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
ВК Пресс 03:53
Армия и оружие
Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии
На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
Общество
В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным
RT на русском 05:46
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Общество
Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы
Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
Футбол
Шустиков продлил контракт с «Торпедо»
Капитан московского "Торпедо" Сергей Шустиков продлил контракт с автозаводским клубом, сообщается на официальном сайте "черно-белых".
РИА Новости вчера в 06:58
Общество
Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России
Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Общество
В Минздраве РФ рассказали о влиянии жары на распространение SARS-CoV-2
Москва, 12 июня 2020, 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 07:02
Здоровье
Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области
На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
Политика
Путин уволил замминистра юстиции и замглавы СКР
Президент Владимир Путин лишил должностей замглавы Минюста РФ Дениса Новака и заместителя председателя Следственного комитета РФ Илью Лазутова.
Первое антикоррупционное СМИ 08:00
Здоровье
Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног
Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
Деловое.ТВ 04:11
Футбол
Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии
Сразу несколько источников утверждают, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет завершён в Лиссабоне в формате "финала восьми", начиная с четвертьфинального раунда.
Soccer.ru вчера в 20:42
Общество
ООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет
Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты государственной саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
BFM.ru 03:09
Шоу-бизнес
Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем
На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
Политика
Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России
Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Происшествия
На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР
В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.
РБК 06:56
Политика
Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США
Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены
В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
Общество
Правительство расширило меры поддержки безработных
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
Политика
Украина с 15 июня откроет аэропорты для иностранцев и границу с Крымом
«Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней», — цитирует УНИАН министра инфраструктуры страны Владислава Криклия.
Известия 07:29
Общество
Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе
В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
Финансы
Украина получила первый транш МВФ в рамках новой кредитной линии
Напомним, что МВФ предоставил Украине новую кредитную линию в размере $5 млрд.
REGNUM 08:10
Общество
Москвичей ждут «призовые» в день голосования
Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
Игры
В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим
В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37
Армия и оружие
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM 10 июня в 10:54