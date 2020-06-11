Общество

Коммерсантъ ЕкатеринбургКоммерсантъ ЕкатеринбургНа Урале ожидается сильный ветер, грозы и град

В Свердловской области 12 июня ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, грозы и град, сообщает ГУ МЧС по региону. В ведомстве просят во время непогоды не выходить на улицу, не работать на открытом воздухе и на высоте, а также отказаться от отдыха на природе.
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Шторм пришел в Екатеринбург

Телеканал 360°вчера в 13:30

Гроза, град и сильный ветер ожидаются в Башкирии

REGNUMвчера в 06:58

В Свердловской области на День России испортится погода: ожидаются грозы с градом

Накануне.Ruвчера в 07:55

Шторм надвигается на Екатеринбург

URA.Ruвчера в 11:23

Оставайтесь дома: спасатели предупредили о грозе и граде в Свердловской области

Екатеринбург Онлайнвчера в 05:00

12 июня в Свердловской области ожидается град, грозы и порывистый ветер

ФедералПрессвчера в 04:39

На Средний Урал надвигается ураган с градом

Европейско-Азиатские новостивчера в 04:31
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия

В России разбился легкомоторный самолет

Lenta.ru вчера в 15:25
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Происшествия

Ребенок погиб в ДТП с автобусом в Амурской области

Газета.Ru 07:48
Политика

Путин заявил о поддержке большинством россиян поправок

Президент РФ Владимир Путин убежден, что большинство россиян разделяют позицию о необходимости закрепления в конституции поправок.
РИА Новости 06:31
Здоровье

В Армавире закрыли на карантин горбольницу

Городская больница закрыта на карантин с 10 июня. В медучреждении изолированы 79 пациентов и 27 сотрудников.
ВК Пресс 03:53
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Армия и оружие

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

На северо-востоке Сирии, неподалеку от города Хасеке, произошел инцидент с участием российского патруля и американских военных.
Российская газета вчера в 02:11
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Общество

В Москве началось прощание с сатириком Трушкиным

RT на русском 05:46
Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:26
Общество

Владимир Путин наградил Героев Труда в Парке Победы

Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
Российская газета 07:07
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Футбол

Шустиков продлил контракт с «Торпедо»

Капитан московского "Торпедо" Сергей Шустиков продлил контракт с автозаводским клубом, сообщается на официальном сайте "черно-белых".
РИА Новости вчера в 06:58
Общество

Итальянский вирусолог оценил эффективность снятия карантина в России

Передача права решения о снятии карантинных ограничений на уровень региональных властей, полагает Крисанти, имеет свои плюсы и минусы, однако в конечном счете принятие решений на местах оказывается более эффективным.
РБК 02:00
Общество

В Минздраве РФ рассказали о влиянии жары на распространение SARS-CoV-2

Москва, 12 июня 2020, 14:02 — REGNUM Как влияет жаркая погода на распространение коронавирусной инфекции рассказал 12 июня главный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ, академик РАН Николай Брико в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 07:02
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Здоровье

Ещё 312 заражений коронавирусом выявлено в Свердловской области

На 11 июня в Свердловской области у 8506 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:44
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Политика

Путин уволил замминистра юстиции и замглавы СКР

Президент Владимир Путин лишил должностей замглавы Минюста РФ Дениса Новака и заместителя председателя Следственного комитета РФ Илью Лазутова.
Первое антикоррупционное СМИ 08:00
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности холодных рук и ног

Холодные руки и ноги могут быть одним из первых признаков ослабленного иммунитета.
Lenta.ru вчера в 23:53
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Армия и оружие

В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии

В материале правительственного издания "Жэньминь жибао" утверждается, что такие испытания принесли "Армате" мировую известность.
Деловое.ТВ 04:11
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Футбол

Лигу чемпионов доиграют в Лиссабоне, Лигу Европы – в Германии

Сразу несколько источников утверждают, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов будет завершён в Лиссабоне в формате "финала восьми", начиная с четвертьфинального раунда.
Soccer.ru вчера в 20:42
Общество

ООН установила происхождение атаковавших саудовские НПЗ ракет

Крылатые ракеты, атаковавшие нефтяные объекты государственной саудовской компании Saudi Aramco, были «иранского происхождения».
BFM.ru 03:09
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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели вчера в 14:30
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Политика

Twitter заблокировал более 1 тысячи аккаунтов из России

Twitter заблокировал 32 тыс. аккаунтов из Китая (23,75 тыс.), Турции (7,3 тыс.) и России (1,15 тыс.), говорится в заявлении компании.
Коммерсантъ вчера в 23:37
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Происшествия

На территории Дома правительства сгорела машина с номером АМР

В пятницу, 12 июня, на территории Дома правительства России на Краснопресненской набережной сгорел автомобиль фельдъегерской службы, рассказал РБК источник в МЧС, информацию подтвердил источник, близкий к управделами президента.
РБК 06:56
Политика

Пушков объяснил решение не приглашать Зеленского на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал решение Кремля не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
Газета.Ru 02:36
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Политика

Байден пригрозил Трампу военным переворотом в США

Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что американского лидера Дональда Трампа ожидает военный переворот, если тот не признает свое поражение на грядущих выборах, который пройдут в ноябре 2020 года.
Деловое.ТВ вчера в 14:14
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Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя хоронили две жены

В Рязанской области попрощались с водителем Сергеем Захаровым, чью жизнь унесло совершенное актером Михаилом Ефремовым ДТП.
Московский Комсомолец вчера в 11:05
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Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ вчера в 12:28
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Политика

Украина с 15 июня откроет аэропорты для иностранцев и границу с Крымом

«Сегодня правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для ряда иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней», — цитирует УНИАН министра инфраструктуры страны Владислава Криклия.
Известия 07:29
Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ вчера в 15:41
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Финансы

Украина получила первый транш МВФ в рамках новой кредитной линии

Напомним, что МВФ предоставил Украине новую кредитную линию в размере $5 млрд.
REGNUM 08:10
Общество

Москвичей ждут «призовые» в день голосования

Жителям мегаполиса выделят 2 млн подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг.
Вести Подмосковья вчера в 13:01
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Игры

В игре The Last of Us Part II реализуют фоторежим

В популярной игре The Last of Us Part II специалисты реализуют фоторежим.
Evo-rus.com 06:37
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Армия и оружие

В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски

Вашингтон, 10 июня 2020, 17:54 — REGNUM Истребители ВВС США F-22 Raptor осуществили 10 июня перехват двух групп российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в «зону опознавания» системы противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски, сообщает 10 июня объединенное Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
REGNUM 10 июня в 10:54
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