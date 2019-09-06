Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
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Генерал и 16 офицеров МВД официально наказаны за изнасилование проститутки

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ФедералПресс06:17

Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших в служебной машине девушку, уволили из МВД

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Свердловское ГУ МВД РФ выступило с заявлением по факту изнасилования девушки полицейскими

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В Екатеринбурге после изнасилования задержанной наказаны генерал и 16 офицеров МВД

ТагилСити.ру12:35

В Екатеринбурге уволили обвиненных в изнасиловании полицейских

РБК07:56

На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

РИА Новости07:52
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:10, Вашингтон
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В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек

Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
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Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
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Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.
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