Происшествия
ИзвестияНа Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
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Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших в служебной машине девушку, уволили из МВД
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