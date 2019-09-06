Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.

На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

Происшествия В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.

Общество Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.

Армия и оружие Израиль атакован ракетами из Газы Израильтяне заявили, что палестинцы отправили в их сторону пять ракет, причём один снаряд не был уничтожен, а упал неподалёку от города Сдерот.

Транспорт МВД предложило новые правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Технологии «Пятерочка» начала тестировать продуктовый магазин без продавцов X5 Retail Group начала тестировать полностью автоматизированный продуктовый магазин «Пятерочка с собой».

Наука Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Общество Компания РПЦ получила лицензию на производство вина Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.

Технологии В работе «Википедии» произошел сбой Сбои в работе интернет-энциклопедии "Википедия" наблюдались в пятницу вечером во многих странах мира, в первую очередь в Европе.

Происшествия Медведь загрыз пожилую американку в Канаде В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, находившуюся на отдыхе, сообщает CNN.

Автоспорт Грожан может перейти в Формулу-Е Пилот "Хааса" Ромен Грожан не исключил, что продолжит карьеру в Формуле-Е.

Экономика Правительство одобрило проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет Правительство России рассмотрело законопроект о негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и направило в Госдуму положительный отзыв на него.

Кино Фильм «Оно 2» стартовал хуже первой серии Вероятнее всего, лента сможет собрать эту сумму в мировом прокате уже в течение первых нескольких дней.

Происшествия В липецком небе столкнулись два Су-34 Во время тренировочного полета в небе над Липецком столкнулись два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34.

Хоккей Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга» Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач уволен с занимаемой должности. Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Политика Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными Одного россиянина исключили из списка по обмену заключенными. Об этом сообщил адвокат Валентин Рыбин, передает РИА "Новости".

Гаджеты Lenovo представила планшеты для управления «умным» домом Помимо планшетов Lenovo показала ещё одно устройство для «умного» дома — цифрового помощника Smart Display 7. Он имеет 7-дюймовый экран, более тонкие рамки по сравнению с предшественниками, датчик освещённости, а также два динамика — левый и правый.

Происшествия Памфилова от напавшего отбивалась стулом Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины.

Футбол Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.