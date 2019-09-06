Происшествия
ИзвестияНа Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших в служебной машине девушку, уволили из МВД
КП - Екатеринбургвчера в 09:22
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:39, Вашингтон
Транспорт
В Москве открыли пересадочный узел Северянин — «Ростокино»
RT на русском 11:41
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Здоровье
В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет
Российская газета 16:17
Шоу-бизнес
Валерия потеряла ребенка от Пригожина
Певица Валерия (Алла Перфилова) и продюсер Иосиф Пригожин поженились в 2004 году.
Телеканал 360° 11:00
Футбол
Дзюба о матче с Шотландией: «Рубилово, рубилово, рубилово. Судья практически ничего не свистел»
Судья практически ничего не свистел. Вот такая мужская борьба, битва была с шотландцами.
Sports.ru 17:15
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 11:02
Армия и оружие
В Турции провели испытания противобункерной крылатой ракеты
Турецкие военные провели успешные испытания крылатой ракеты SOM-B2, предназначенной для уничтожения укрепленных укрытий.
ТАСС 07:23
Футбол
Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Вести.Ru 13:12
Футбол
Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин дали эксклюзивное интервью «Говорит Москва» после решения об УДО
Говорит Москва 15:46
Происшествия
В Курске мужчина натравил бойцовского пса на кошку
КП - Курск 05:33
Политика
Анонсирован обмен заключенными между Россией и Украиной
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября.
Lenta.ru 14:37
Футбол
Шотландия терпит поражение от России 1:2
Сегодня, 6 сентября 2019 года состоялся матч 5-го тура квалификации Шотландия — Россия, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.
Аргументы недели 16:53
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф 15:42
Экономика
В ЦБ заявили о неготовности России к внедрению новой пенсионной модели
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать предложение Минфина о введении в РФ системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), Эльвира Набиуллина заявила о том, что ЦБ "не видит готовности" к внедрению данной модели пенсионных накоплений в России.
Вести.Финанс 12:13
Наука
Российские ученые увеличили износостойкость стали в 100 раз
Эксперимент показал, что износостойкость стали увеличилась более чем в 100 раз.
Хайтек+ вчера в 06:35
Энергетика
Минфин уточнил условия получения новых льгот для НПЗ
В текущих условиях, добавил господин Сазанов, необходимы инвестиции в углубляющие процессы переработки нефти, такие как гидрокрекинг, каткрекинг, замедленное коксование, а также в процессы, направленные на преобразование темных нефтепродуктов в светлые.
Коммерсантъ 07:17
Политика
Меркель в Китае сидя прослушала гимны двух стран
RuNews24.ru 03:40
Политика
Лукашенко потребовал от России не гнобить Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
Lenta.ru 06:57
Авто
KIA рассказала о новинках для России в 2020 году
В 2020 году компания KIA привезет в Россию два новых SUV – компактный кроссовер Seltos и большой внедорожник Mohave.
Автоновости дня 09:07
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Британская сеть кинотеатров Vue Entertainment начнет показ полнометражной версии российского мультфильма «Маша и Медведь».
Экономика сегодня 13:10
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Экономика
Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею ипотеки для молодых семей, проживающих в Дальневосточном федеральном округе, по сниженной процентной ставке.
Политическая Экспертиза вчера в 03:37
Политика
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России, сказал РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
РИА Новости 18:14
Армия и оружие
Под Ладушкином нашли бомбардировщик, сбитый в марте 1945-го
Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.
Клопс 12:19
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Политика
Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире
Интерфакс 04:05
Экономика
Эксперт обосновал невозможность сдерживания роста цен на авиабилеты
Главная причина невозможности сдерживать рост цен на авиабилеты не превышая уровень инфляции заключается в том, что уровень инфляции никак не соотносится со стоимостью авиаперевозок вообще, и билетов на самолеты, в частности.
Lenta.ru 13:49