Происшествия

ИзвестияИзвестияНа Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
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Генерал и 16 офицеров МВД официально наказаны за изнасилование проститутки

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Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших в служебной машине девушку, уволили из МВД

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Свердловское ГУ МВД РФ выступило с заявлением по факту изнасилования девушки полицейскими

Znak.com05:45

В Екатеринбурге после изнасилования задержанной наказаны генерал и 16 офицеров МВД

ТагилСити.ру12:35

В Екатеринбурге уволили обвиненных в изнасиловании полицейских

РБК07:56

На Урале обвиняемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД

РИА Новости07:52
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