Происшествия

РБКРБКНа Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку

В городе Каменск-Уральский состоялись похороны жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Об этом сообщили РБК представители Ивановского кладбища. «Да, похороны Ксении действительно прошли сегодня и уже завершились», — заявили в кладбищенской администрации.
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На Урале похоронили девушку, убитую из-за дорогого автомобиля

Аргументы и Факты05:33

На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины

РИА Новости03:15

На Урале на отпевание убитой за машину женщины пришел ее бывший муж

URA.Ru02:29

В Каменске-Уральском простились с Ксенией Каторгиной

ТагилСити.ру02:44

В Каменске-Уральском похоронили Ксению Каторгину, убитую из-за ее Audi Q5

Znak.com03:25

Гроб завалили цветами: в Каменске-Уральском похоронили Ксению Каторгину, убитую из-за Audi

Екатеринбург Онлайн03:17

Проститься с Ксенией Каторгиной пришли сотни людей

Европейско-Азиатские новости04:02
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Экономика

Темпы роста экономики Китая упали до минимума почти за 30 лет

SCMP отмечает, что целевой диапазон роста экономики Китая на 2019 году установлен властями страны на уровне 6 – 6,5%.
РБК 07:33
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты

Роспотребнадзор разрабатывает законопроект, предусматривающий сокращение производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика

Минобороны заявило о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа России

Минобороны РФ сообщило, что направило в комиссию ООН новые доказательства принадлежности России шельфа Северного Ледовитого океана.
Коммерсантъ 07:43
Футбол

Тедеско заявил, что в «Спартаке» изучали «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
RT на русском 07:46
Футбол

Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Суть событий 16 октября в 15:55
Армия и оружие

Турция возобновила военную операцию на севере Сирии

BFM.ru 04:18
Футбол

Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

В Москве в ближайшее время будет создан клуб Moscow City. Об этом РБК сообщил источник, близкий к клубу, и собеседник, знакомый с ситуацией.
РБК 16 октября в 15:28
Общество

Sberbank CIB: россияне злоупотребляют яйцами

Житель России в среднем съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8%, выяснили аналитики Sberbank CIB.
BFM.ru 06:23
Политика

Молдавия и Газпром договорились о возможных поставках в обход Украины

Власти Молдавии и российский Газпром договорились продлить контракт на поставку газа, а также транспортировать его в обход Украины.
REGNUM 07:47
Культура

Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv вчера в 08:56
Армия и оружие

Курды семь часов блокировали конвой российских военных

Газета.Ru вчера в 14:58
Футбол

Матч «Барселона» — «Реал» перенесен

Нева Спорт 05:58
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Политика

Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Политика

В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск

В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия вчера в 16:45
Происшествия

В Афганистане погибли 17 человек в результате взрывов в мечети

Не менее 17 человек погибли в результате двух взрывов в здании мечети в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местных чиновников.
РИА Новости 07:15
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Армия и оружие

Золотов в Сибири подвёл итоги российско-китайских учений

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов в ходе рабочей поездки в Сибирский округ войск Национальной гвардии РФ провёл церемонию закрытия совместных российско-китайских антитеррористических учений «Сотрудничество-2019».
REGNUM 03:41
Гаджеты

На российском рынке появился новый бренд бюджетных кнопочных телефонов

Отечественный рынок мобильных телефонов пополнился новым брендом — F+.
Planet Today вчера в 03:51
Армия и оружие

Литва заменит армейские Ми-8 на американские вертолёты «Чёрный ястреб»

Вертолёты UH-60M Black Hawk («Чёрный ястреб») — американская многоцелевая машина, которая стоит на вооружении армии США.
Парламентская газета 06:27
Происшествия

Мэр Новосибирска сравнил смерть школьницы с ЧП городского масштаба

RT на русском 06:04
Армия и оружие

США задумались об отказе от авианосцев

Речь идет о выборе в направлении инвестиций: либо продолжать вкладывать деньги в совершенствование авианосного флота и палубной авиации, либо направить их на развитие гиперзвуковых ракет большой дальности.
Российская газета 16 октября в 06:03
Авто

Эксперты назвали машины с самыми проблемными АКПП

Эксперты авторынка назвали машины с наиболее проблемными АКПП.
OAnews 06:54
Культура

Регина Тодоренко вернется к роли ведущей шоу «Орел и Решка»

Актуальные Новости 04:50
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным новую фазу создания зоны безопасности в САР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности в Сирии во время визита в Сочи 22 октября.
Известия 07:47
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