В городе Каменск-Уральский состоялись похороны жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Об этом сообщили РБК представители Ивановского кладбища. «Да, похороны Ксении действительно прошли сегодня и уже завершились», — заявили в кладбищенской администрации.

На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку

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