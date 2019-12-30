Происшествия
RT на русскомНа Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых.
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Общество
WSJ: экс-глава Renault перед побегом в Ливан побывал в Турции
Побег экс-главы автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi планировался в течение нескольких недель, ключевую роль в этом сыграла жена Гона, с которой он встретился уже в Бейруте, а перед прилетом в столицу Ливана бывший топ-менеджер побывал в Турции.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила россиян, которые поддерживали и молились за нее в трудное время.
Политика
Ким Чен Ын впервые не поздравил нацию с Новым годом
Лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын впервые с момента прихода к власти не обратился с новогодним поздравлением к нации.
Технологии
WhatsApp перестанет работать на ряде устройств
Как сообщает ToDay News Ufa источник в поддержке, мессенджер WhatsApp вскоре не будет работать на старых смартфонах под управлением ПО iOS версии 9 и Android 4.0.3 и более старых версий, также прекращается поддержка Windows Phone.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Общество
Китайский ученый получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов
Политика
Украина начала транзит российского газа в Европу по новому контракту
Киев начал поставлять российский газ в Европу по новому соглашению о транзите, сообщил "Оператор ГТС Украины".
Общество
Кот разрушил фигуру из конструктора с 2 тыс. деталей
Кот разрушил фигуру из 2432 деталей конструктора, о чем его хозяин написал в Facebook.
Армия и оружие
Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет
Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала первый шпагат 2020 года
Балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала свой фирменный шпагат — впервые после наступления 2020 года.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил туристам о способах защиты от инфекций
Пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве опубликовала перечень рекомендаций для туристов по защите от различных заболеваний, угрожающих отдыхающим в других странах.
Футбол
«Ювентус» предлагает Роналду продлить контракт
Итальянский "Ювентус" обсудит с Криштиану Роналду новый контракт сроком до июня 2023 года. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Происшествия
Восьмилетний мальчик ушёл из дома в Чите и пропал
Восьмилетний Илья Баскаков 1 января в 16.00 вышел из дома в переулке Рыбачий в Чите и пропал, сообщается в группе поискового Отряда имени Кости Долгова в ВК.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Авто
В России запретили ездить на автомобилях без номеров
Как сообщает ToDay News Ufa, с 1 января 2020 года автомобилисты не смогут передвигаться по дорогам общего пользования без госномеров.
Общество
Москвич выиграл в лотерею 1 миллиард рублей
Политика
Почти 200 тысяч жителей Донбасса получили гражданство РФ в 2019 году
Более 196 тысяч жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощённом порядке в 2019 году.
Хоккей
Молодежная сборная России сокрушила немцев и вышла в плей-офф ЧМ
Встреча, прошедшая во вторник в городе Острава на «Остравар-Арене», завершилась со счетом 6:1 в пользу дружины Валерия Брагина.
Технологии
В состав ЦКП СКИФ войдут 30 экспериментальных станций
Как сообщили на встрече, в состав ЦКП «СКИФ» войдут 30 экспериментальных станций, 14 из которых будут использовать излучение вставных устройств (размещаемых в прямолинейных участках основного кольца длиной 4-6 м), а 16 будут размещаться на пучках из поворотных магнитов.
Наука
В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров
Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
Экономика
С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов
Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
Политика
Путин присвоил первое звание генерала в службе судебных приставов ФССП
Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов получил первое генеральское звание в службе судебных приставов.
Происшествия
Пропавшего в Амурской области двухлетнего мальчика нашли живым
Двухлетнего мальчика, который в канун Нового года пропал в Благовещенске, нашли живым. Об этом сообщает управление СК по Амурской области.
Происшествия
Режим ЧС объявлен в Хабаровском крае из-за подтопления домов
В Охотском районе Хабаровского края введён режим ЧС после того, как нагонные волны с моря подтопили 15 домов в посёлке Морском.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Театры
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков
Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.
Энергетика
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»
Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости.