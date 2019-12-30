Происшествия
RT на русскомНа Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину
В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых.
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с чего всё началось
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.РИА Новости10:25
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