Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.

с чего всё началось

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы областного управления МВД Валерия Горелых.

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

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