Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Урале предотвращен теракт в учебных заведениях

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
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В Кушве двое подростков планировали устроить теракт в школе

В городе Кушве под Нижним Тагилом двое 16-летних подростков планировали устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.
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