Происшествия
КоммерсантъНа Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
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с чего всё началось
В городе Кушве под Нижним Тагилом двое 16-летних подростков планировали устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.АН Между строк02:05
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На Среднем Урале подростки планировали массовое убийство одноклассников
Европейско-Азиатские новости05:34
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 14:20, Вашингтон
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В России работают чуть более половины женщин - 53,2 процента. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Установлена причастность командира ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ
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