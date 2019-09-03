В городе Кушве под Нижним Тагилом двое 16-летних подростков планировали устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.

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На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.

На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях

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