Происшествия
КоммерсантъНа Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
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с чего всё началось
В городе Кушве под Нижним Тагилом двое 16-летних подростков планировали устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.АН Между строк02:05
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На Среднем Урале подростки планировали массовое убийство одноклассников
Европейско-Азиатские новости05:34
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
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Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца
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Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии
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Газета.Ru 16:32
Наука
Названа главная причина раннего появления болезней сердца
В ходе изучения всех факторов было установлено, что генетика не так сильно повышает риски заполучить сердечный приступ, как неправильный образ жизни, который и был назван главной причиной преждевременных проблем с сердцем.
Faktom вчера в 09:03
Политика
Кремль: дата саммита «Нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «Нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
Красная весна 08:11
Политика
Проект по интеграции с Россией передали Лукашенко
Подготовленный в правительстве Белоруссии проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Александру Лукашенко.
РБК 09:18
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Общество
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Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан одной из «самых опасных» стран
Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис в своей книге Call Sign Chaos написал, что из всех стран, с которыми имел дело, Пакистан он считает наиболее опасным.
RT на русском 15:02
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Транспорт
В Москве произошел сбой на оранжевой ветке метро
Газета.Ru 09:30
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Футбол
«Витесс» Слуцкого арендовал вратаря «Челси»
Голландский клуб арендовал 25-ленего англичанина на сезон, сообщает официальный сайт «синих».
Спорт-Экспресс 13:35
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Музыка
Шуфутинский прокомментировал популярность песни «Третье сентября»
Певец добавил, что исполняет песню «Третье сентября» на каждом концерте.
RT на русском 01:39
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Баскетбол
Сборная США в овертайме победила Турцию на Кубке мира
Сборная США по баскетболу победила Турцию в матче первого группового турнира Кубка мира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 93:92.
Pravda.Ru 11:31
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» начнется в декабре во Франции
Во Франции в декабре начнется фестиваль «Русские сезоны».
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На видео певицы поют в кафе дуэтом песню «Звездное лето», ходя между столиками и общаясь с поклонниками.
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Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Политика
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Болгария посоветовала России отказаться от «сомнительного исторического тезиса» и не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Восточной Европы.
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Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
REGNUM 14:26
Происшествия
Walmart сократит продажу оружия после трагедии в Эль-Пасо
Крупнейший мировой ритейлер Walmart объявил во вторник о дальнейших шагах, связанных с сокращением его ниши на рынке продажи оружия и амуниции, компания принимает это осознанное решение после массовой стрельбы в одном из его магазинов в Техасе, которая унесла жизни более 30 человек, говорится в официальном сообщении на сайте компании.
РИА Новости 14:38