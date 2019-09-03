Происшествия
BFM.ruНа Урале предотвратили массовое убийство в школе
В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков. Они готовили преступление в школе № 1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
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В городе Кушве под Нижним Тагилом двое 16-летних подростков планировали устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.АН Между строк02:05
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На Среднем Урале подростки планировали массовое убийство одноклассников
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