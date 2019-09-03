Происшествия

BFM.ruBFM.ruНа Урале предотвратили массовое убийство в школе

В городе Кушва Свердловской области правоохранители предотвратили массовое убийство в учебных заведениях, которое собирались устроить двое 16-летних подростков. Они готовили преступление в школе № 1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
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с чего всё началось

В Кушве двое подростков планировали устроить теракт в школе

В городе Кушве под Нижним Тагилом двое 16-летних подростков планировали устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.
АН Между строк02:05

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В свердловском городе МВД и ФСБ предотвратили теракт в школе по подобию «Колумбайна»

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«Собирались всех расстрелять и взорвать»: на Урале подростки планировали теракты в школе и техникуме

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Готовили теракт в годовщину Беслана: на Урале предотвратили массовое убийство в школе и техникуме

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На Среднем Урале подростки планировали массовое убийство одноклассников

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В Кушве двое подростков планировали массовое убийство одноклассников

ТагилСити.ру04:15

В Кушве двое подростков планировали устроить теракт в школе

АН Между строк02:05
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:34, Вашингтон
Энергетика

Якутский газ перегонят на спирт

Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

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Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной

Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
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Авто

В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4

В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
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«Ак Барс» уступил ЦСКА в матче КХЛ

Встреча казанского "Ак Барса" и московского ЦСКА завершилась со счетом 2:3 в пользу москвичей.
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Общество

В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.
RT на русском 19:05
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
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Политика

Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой

Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
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Экономика

Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Тарасов сообщил о беременности Костенко

Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
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Политика

Демократы США хотят запретить трату $3,6 млрд на стену с Мексикой

Комментируя одобрение Пентагоном выделения 3,6 млрд на строительство стены на южной границе Штатов, Пелоси заявила, что эти деньги должны были пойти на 127 военных проектов, а теперь их потратят на стену.
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Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
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Здоровье

Врач назвала восемь бесполезных анализов

Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
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Премьер Индии написал твит на русском языке по прибытии во Владивосток

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Подземный археологический музей построят в Кремле

Подземный археологический музей появится на территории Кремля. Экспертизу проекта строительства одобрили в Главгосэкспертизе России.
Вечерняя Москва 10:26
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Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
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Происшествия

В Великобритании изъяли рекордную партию героина в 1,3 тонны

Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с пограничной службой Великобритании изъяло рекордную партию героина в 1,3 тонны стоимостью более 120 миллионов фунтов.
РИА Новости 20:36
Политика

Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи

В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
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В России выросла продолжительность жизни

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Появилось фото взорвавшегося Су-25

В сети появилась фотография с места падения учебно-боевого штурмовика Су-25УБ на Ставрополье.
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Транспорт

Трассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году

Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва—Санкт-Петербург планируется завершить до конца 2019 года, заявил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.
Коммерсантъ 08:14
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Названы самые надежные китайские автомобили

В рейтинге самых беспроблемных моделей китайских производителей больше, например в классе компактных минивэнов первенствовал Baojun 730, среди компактных хэтчбеков самым надежным стал Changan Eado XT, в сегменте среднеразмерных седанов выиграл Geely GC9, а в категории субкомпактных и среднеразмерных кроссоверов победили Chery Tiggo 3x и WEY VV6 соответственно.
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Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
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Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

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Физики объяснили обратное вращение пекущихся блинов

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Украинцев возмутила карта Польши с Ровно и Львовом

Украинские пользователи сети раскритиковали поезд, на котором изображена карта со Львовом, Луцком и Ровно в составе Польши.
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Скворцова пообещала максимально быстро зарегистрировать «Фризиум»

Министерство здравоохранения России планирует максимально быстро зарегистрировать лекарственный препарат против эпилепсии «Фризиум».
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Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске

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