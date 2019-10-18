Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля. Похороны девушки прошли в ее родном городе. У нее осталась девятилетняя дочь и мама-пенсионерка.

На Урале простились с убитой из-за машины девушкой

Наша Газета (г. Екатеринбург)

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