В оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом рассказали, какие меры принимаются, чтобы не допустить развитие очага, который образовался в логистическом центре. Его арендует крупная сеть магазинов "у дома", специализирующейся на алкоголе.

На Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

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