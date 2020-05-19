Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНа Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

В оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом рассказали, какие меры принимаются, чтобы не допустить развитие очага, который образовался в логистическом центре. Его арендует крупная сеть магазинов "у дома", специализирующейся на алкоголе.
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Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»

Коммерсантъ Екатеринбург09:51

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

РИА Новости06:16

«Красное & Белое», испортившее статистику по COVID, ждут проверки

URA.Ru09:34

Санврачи проверят все магазины «Красное и Белое» после вспышки коронавируса. Некоторые могут закрыть

66.ru09:36

Все магазины «Красного и белого» в Екатеринбурге проверит Роспотребнадзор. Могут ли заразиться покупатели?

Екатеринбург Онлайн09:11

Компания «Красное&Белое» прокомменировала массовое заражение сотрудников COVID-19

Деловой квартал (Челябинск)вчера в 05:23

В алкомаркетах «Красное и Белое» произошла крупная вспышка коронавируса — магазин могут закрыть

Екатеринбург в интернетевчера в 03:53
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Автоматически обработан 7191 источник, обновлено в 14:54, Ашберн
Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС

"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
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Происшествия

Московская школьница обвинила мать в принуждении к сексу с начальником

Московский Комсомолец 13:35
Авто

АвтоВАЗ может выпустить новую модель

Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня вчера в 02:50
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Экономика

Российские банки в апреле зафиксировали снижение зарплат клиентов

Например, Сбербанк в апреле зафиксировал снижение фонда оплаты труда (ФОТ) по сравнению с февралем у клиентов из микробизнеса — на 12%, из малого бизнеса — на 5%. У крупных компаний снижение было небольшим — на несколько процентов, сообщил глава банка Герман Греф.
Коммерсантъ 14:44
2
Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
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Футбол

«Зенит» предложил Кокорину новый контракт

Сообщается, что петербургский клуб предложил 29-летнему игроку, выступающему на правах аренды в "Сочи", продлить контракт.
Soccer.ru 06:07
1
Технологии

Microsoft создала суперкомпьютер для компании Илона Маска

Новый суперкомпьютер был разработан для некоммерческой исследовательской организации, основателями которой являются гендиректор SpaceX Илон Маск и бывший руководитель венчурного фонда Y Combinato Сэм Альтман.
Ведомости 14:30
2
Общество

Работающим российским пенсионерам продлили больничные

Работающие российские пенсионеры смогут продлить свои электронные больничные до 29 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Lenta.ru 01:01
1,1K
Экономика

Правительство подготовило план восстановления экономики

Власти планируют восстанавливать экономику России в три этапа, следует из подготовленного правительством плана.
News.ru 10:37
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Политика

Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
Российская газета 10:23
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Общество

Собянин рассказал о несбывшемся прогнозе по пику коронавируса в Москве

В Москве прогнозировался «огромный пик» заболеваемости и госпитализации из-за коронавирусной инфекции, но «ужасный прогноз» не сбылся.
RT на русском 13:27
18
Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, прикованная к постели уже почти год, рассказала, что повторно получила отмененный ранее штраф за нарушение режима самоизоляции.
Известия 07:29
1,4K
Общество

В челябинском лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок

В лесу в Челябинске нашли более полусотни правительственных иномарок. Об этом 19 мая сообщил портал 74.RU.
Известия 13:58
1,1K
Происшествия

Бывшего военного из ЧВК «Е.Н.О.Т.» осудили за вымогательство

Туапсинский районный суд Краснодарского края признал бывшего военнослужащего Василия Минчика, который считается участником так называемой частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.», виновным в вымогательстве, незаконном лишении свободы и нарушении неприкосновенности жилища.
Lenta.ru 13:38
4
Экономика

Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет

Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM 12:52
186
Экономика

ОКБ: банки резко сократили выдачу потребительских кредитов

Гендиректор ОКБ Артур Александрович отметил, что сокращение выдачи кредитов отчасти вызвано уменьшением доступности офисов банков из-за карантина и ужесточением кредитной политики банков.
Вести.Ru вчера в 05:04
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 10:39
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
1,8K
Хоккей

Ковальчук мог пропустить финал с Канадой, а Овечкин играл в тройке мечты. 12 лет победе сборной России в Квебеке

12 лет назад сборная России выиграла золото чемпионата мира в Квебеке.
Sport24.ru вчера в 13:00
Общество

Низкая смертность от коронавируса в России объяснена

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил аномально низкую смертность от COVID-19 в РФ высоким популяционным иммунитетом у россиян.
МедиаПоток вчера в 12:27
496
Общество

Белозерцев принял участие в совещании Владимира Путина

Во вторник, 19 мая 2020 года, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании под председательством президента Владимира Путина по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в период пандемии.
Пензенская правда 11:13
23
Кино

Вышел трейлер сериала «Космические войска»

Американская развлекательная компания Netflix презентовала новый трейлер комедийного сериала Космические войска.
iReactor 11:35
1
Происшествия

СКР возбудил первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медикам

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило первое уголовное дело из-за невыплаты компенсаций медицинскому персоналу за работу в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 11:46
674
Политика

Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
1,9K
Здоровье

Путин назвал причины ситуации с коронавирусом в Дагестане

Причиной тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане стало позднее обращение людей за медпомощью и самолечение на дому, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководством и представителями общественности республики.
РИА Новости вчера в 07:38
1,6K
Общество

Порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году определили в России

ОГЭ в этом году отменен совсем. ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Время Н 16 мая в 10:39
4
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала фото новорожденной дочери

В коротком ролике именинница продемонстрировала фото, сделанное во время беременности, а также целую фотосессию новорожденной дочери Маши.
Газета Metro 11:07
12
Авто

Почта России закупила более тысячи автомобилей LADA Largus

Липецкое время вчера в 07:05
9
Здоровье

Зараженная коронавирусом саратовчанка родила ребенка

В одном из медучреждений Саратовской области зараженная коронавирусом женщина родила ребенка. У младенца также был диагностирован COVID-19.
Kursk.com 13:47
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя и табака

Совет Федерации предложил российскому правительству принять меры по ограничению продажи алкоголя и табака, включая повышение возраста покупателей.
News.ru 14:41
283
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