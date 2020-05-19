Коронавирус
Российская газетаНа Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе
В оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом рассказали, какие меры принимаются, чтобы не допустить развитие очага, который образовался в логистическом центре. Его арендует крупная сеть магазинов "у дома", специализирующейся на алкоголе.
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Компания «Красное&Белое» прокомменировала массовое заражение сотрудников COVID-19
Деловой квартал (Челябинск)вчера в 05:23
В алкомаркетах «Красное и Белое» произошла крупная вспышка коронавируса — магазин могут закрыть
Екатеринбург в интернетевчера в 03:53
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Курс рубля растет к доллару и евро
Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
Ньюс-НН 08:26
Здоровье
Из-за коронавируса два хутора Волгоградской области могут «закрыть»
Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге отметил, что заболевания выявлены в хуторах Сазонов и Дорофеевский, где живут почти 300 человек.
МТВ онлайн 08:04
Здоровье
В Луганске умер заразившийся коронавирусом главврач больницы
В Луганске умер главный врач многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
Украина.ру 05:29
Общество
В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
Культура
Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube
Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Происшествия
Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице
В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
Политика
Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
ЖКХ
Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
Происшествия
В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца
В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Российская газета 06:58
Общество
Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве
В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Коммерсантъ вчера в 08:31
Общество
Собянин: Москва избежала самого страшного сценария эпидемии коронавируса
Столичные власти не исключали, что в середине мая распространение коронавируса в Москве достигнет такого пика, что городская система здравоохранения просто не справится с ним.
ТАСС 11:23
Общество
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
В Красноярском крае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита.
Взгляд.ру 03:17
Общество
Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах
Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Бородина сравнила Боню с «какающей мышкой»
Московский Комсомолец 06:23
Игры
Новые подробности об «Assassin’s Creed Valhalla»
SM News 05:25
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
Здоровье
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В Минздраве Московской области 18 мая признали, что COVID-19 заболели 9% медиков, работавших с заразившимися коронавирусной инфекцией, при этом 16 медработников умерли.
РБК 11:07
Политика
Граница Канады и США будет закрыта до 21 июня
Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 июня.
ТАСС 11:47
Гаджеты
Джим Келлер продвигает в Intel модульную архитектуру процессоров
Источник изображения: Intel В разделе интервью, посвящённом деятельности Джима в штате AMD, упоминается о его стремлении придать архитектуре процессоров Zen модульный дизайн, который позволял бы добиться большей гибкости и сократить затраты.
3DNews 08:25
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Наука
Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса
Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
Слово и Дело 11:18
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Общество
В Петербурге запретили прощание с любыми умершими
В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
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Sony анонсировала PS4 Pro в стиле The Last of Us: Part II
Sony анонсировала PS4 Pro и аксессуары для консоли в стиле The Last of Us: Part II.
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Футбол
Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам
Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.
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