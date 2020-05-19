Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаНа Урале проверят торговую сеть после вспышки COVID-19 на складе

В оперативном штабе Свердловской области по борьбе с коронавирусом рассказали, какие меры принимаются, чтобы не допустить развитие очага, который образовался в логистическом центре. Его арендует крупная сеть магазинов "у дома", специализирующейся на алкоголе.
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Роспотребнадзор проверит все магазины сети «Красное и белое»

Коммерсантъ Екатеринбург09:51

Компания «Красное&Белое» прокомменировала массовое заражение сотрудников COVID-19

Деловой квартал (Челябинск)вчера в 05:23

Санврачи проверят все магазины «Красное и Белое» после вспышки коронавируса. Некоторые могут закрыть

66.ru09:36

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

РИА Новости06:16

Все магазины «Красного и белого» в Екатеринбурге проверит Роспотребнадзор. Могут ли заразиться покупатели?

Екатеринбург Онлайн09:11

«Красное & Белое», испортившее статистику по COVID, ждут проверки

URA.Ru09:34

В алкомаркетах «Красное и Белое» произошла крупная вспышка коронавируса — магазин могут закрыть

Екатеринбург в интернетевчера в 03:53
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Финансы

Курс рубля растет к доллару и евро

Евро подешевел на семь копеек, опустившись до 79,24 рубля.
Ньюс-НН 08:26
300
Здоровье

Из-за коронавируса два хутора Волгоградской области могут «закрыть»

Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на брифинге отметил, что заболевания выявлены в хуторах Сазонов и Дорофеевский, где живут почти 300 человек.
МТВ онлайн 08:04
5
Здоровье

В Луганске умер заразившийся коронавирусом главврач больницы

В Луганске умер главный врач многопрофильной больницы №4 Алексей Навроцкий, у которого ранее был диагностирован коронавирус.
Украина.ру 05:29
Общество

В горах Югры туристы нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

Туристы обнаружили в Ханты-Мансийском автономном округе пирамиду, которая примерно в четыре раза превышает египетскую пирамиду Хеопса, сообщил РИА Новости руководитель клуба экспедиций, организующего туры по Приполярному Уралу, Евгений Свитов.
РИА Новости 11:43
84
Культура

Новый выпуск «Бесогон ТВ» Никиты Михалкова выйдет только на YouTube

Авторская программа Никиты Михалкова «Бесогон ТВ» выйдет только на YouTube, а вот привычного зрителям вещания на канале «Россия-24» больше не будет.
Городовой 08:39
160
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия 10:43
300
Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
510
Происшествия

Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
6
Политика

Лавров заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:23
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ЖКХ

Систему оплаты коммунальных услуг предложили изменить

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается изменить систему оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Российская газета 05:59
33
Происшествия

В Подмосковье задержана женщина, подозреваемая в убийстве младенца

В подмосковной Коломне сотрудники полиции задержали 24-летнюю женщину, которая подозревается в убийстве 9-месячного сына, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Российская газета 06:58
96
Общество

Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве

В московских больницах лежат 18 тыс. тяжелобольных пациентов с коронавирусной инфекцией.
РБК 11:31
1
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Коммерсантъ вчера в 08:31
68
Общество

Собянин: Москва избежала самого страшного сценария эпидемии коронавируса

Столичные власти не исключали, что в середине мая распространение коронавируса в Москве достигнет такого пика, что городская система здравоохранения просто не справится с ним.
ТАСС 11:23
Общество

Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео

В Красноярском крае камеры видеонаблюдения и регистраторы запечатлели падение метеорита.
Взгляд.ру 03:17
46
Общество

Российским военным выдали служебное жильё в металлических контейнерах

Есть, правда, одно но: под него переоборудовали металлические контейнеры. Материал о новоселье военных был показан в эфире Первого канала.
News.ru 07:47
16
Авто

Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России

Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
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Шоу-бизнес

Бородина сравнила Боню с «какающей мышкой»

Московский Комсомолец 06:23
8
Игры

Новые подробности об «Assassin’s Creed Valhalla»

SM News 05:25
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
534
Общество

У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор

На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
16
Здоровье

СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков

В Минздраве Московской области 18 мая признали, что COVID-19 заболели 9% медиков, работавших с заразившимися коронавирусной инфекцией, при этом 16 медработников умерли.
РБК 11:07
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Политика

Граница Канады и США будет закрыта до 21 июня

Власти Канады и США договорились не открывать границу еще 30 дней, до 21 июня.
ТАСС 11:47
Гаджеты

Джим Келлер продвигает в Intel модульную архитектуру процессоров

Источник изображения: Intel В разделе интервью, посвящённом деятельности Джима в штате AMD, упоминается о его стремлении придать архитектуре процессоров Zen модульный дизайн, который позволял бы добиться большей гибкости и сократить затраты.
3DNews 08:25
Религия

Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

Краснодарские известия 02:00
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Наука

Лекарство из Китая может остановить пандемию коронавируса

Новое лекарство против коронавируса на основе антител, которые могут помешать активному распространению вируса, было разработано учеными из Китая.
Слово и Дело 11:18
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
88
Общество

В Петербурге запретили прощание с любыми умершими

В Петербурге с 12 мая действует запрет на прощальные церемонии с умершими вне зависимости от причины смерти.
BFM.ru 07:37
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Игры

Sony анонсировала PS4 Pro в стиле The Last of Us: Part II

Sony анонсировала PS4 Pro и аксессуары для консоли в стиле The Last of Us: Part II.
Игромания.ру 08:31
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Футбол

Капитан «Уотфорда» Дини отказался возвращаться к тренировкам

Капитан «Уотфорда» нападающий Трой Дини сообщил, что не намерен возвращаться к тренировкам, несмотря на соответствующее разрешение от английской Премьер-лиги.
Чемпионат 04:37
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