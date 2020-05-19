Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

На Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19

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