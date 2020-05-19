Коронавирус
РИА НовостиНа Урале сотрудников склада «Красное & Белое» протестируют на COVID-19
Все 635 сотрудников склада "Абсолют" сети "Красное & Белое" в Екатеринбурге отстранены от работы и будут протестированы на COVID-19 на этой неделе, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
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В алкомаркетах «Красное и Белое» произошла крупная вспышка коронавируса — магазин могут закрыть
Екатеринбург в интернетевчера в 03:53
Компания «Красное&Белое» прокомменировала массовое заражение сотрудников COVID-19
Деловой квартал (Челябинск)вчера в 05:23
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Футбол
Радимов: «Люди соскучились по зрелищу и оптимизму. Нельзя, чтобы были постоянные уныние и нагнетание»
Думаю, у нас хватит на это головы. Люди соскучились по зрелищу и оптимизму. Нельзя же, чтобы были постоянные уныние и нагнетание.
Sport24.ru 17:25
Энергетика
Российские нефтегазовые проекты оказались под угрозой
Пандемия коронавируса привела к срыву технического обслуживания нефтегазовых проектов от Дальнего Востока России до Канады, это создает серьезные проблемы для всей отрасли и ставит по угрозу поставки сырья.
Lenta.ru 17:50
Политика
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии заявило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, демонтированный в Праге, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 16:51
Финансы
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 03:43
Происшествия
Разъяренный медведь напал на прохожего в Ярославле
КМВ Новости 01:45
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат занятия спортом и прогулки
Занятия спортом на улице и прогулки будут разрешены в Москве, когда в сутки будут выявлять не тысячи, а десятки или сотни случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 11:41
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Общество
Медсестра в Туле вынуждена была прийти на работу в бикини
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Энергетика
Платежи бизнеса за низкие тарифы для населения снова вырастут
Минэнерго и Минэкономики раскритиковали график поэтапного снижения предельных уровней перекрестного субсидирования (сумма, которую платит промышленность для снижения тарифов населения) в распределительных сетях в 2021–2031 годах, разработанный ФАС.
Коммерсантъ 17:52
Политика
Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения
Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения.
Эхо Москвы 01:35
Армия и оружие
Российская военная полиция приняла на вооружение парализаторы
В российском военном ведомстве заявили о поставке на вооружение военной полиции белгородского гарнизона нелетальных комплексов под названием «Парализатор».
ГЛАС.RU 07:27
Общество
СКР возбудил дело из-за фейка о продаже масок из гуманитарной помощи
Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело из-за фейка о продаже в магазинах масок из гуманитарной помощи.
Коммерсантъ 13:45
Экономика
Минпромторг дал прогноз по ценам на маски в России
Цена на маски будут снижаться, но окончательно подешевеют до прежних значений они только после окончания пандемии коронавируса, когда упадет спрос, хотя уже сейчас заметно насыщение рынка, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Интерфакс 16:38
Политика
Лавров: Москва сомневается, что США разместят ядерное оружие в Польше
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе онлайн-брифинга прокомментировал планы США по перемещению ядерного оружия из Германии в Польшу.
Российская газета 12:40
Общество
У производителя загоревшихся аппаратов ИВЛ вновь сменился директор
На «Уральском приборостроительном заводе» (УПЗ), который производит аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», сменился руководитель.
РБК вчера в 10:03
Общество
Ростуризм объявил о начале поэтапного выхода из ограничений с 1 июня
Туристический сектор в ряде регионов России начнёт поэтапный выход из режима ограничений с 1 июня.
RT на русском 17:19
Здоровье
Перчаточный режим может привести к нехватке средств защиты для медиков
Обязательный перчаточный режим, введенный во многих регионах России, может оставить медиков, химиков и работников пищевой промышленности без средств защиты.
Известия вчера в 17:14
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru 12:35
Экономика
Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
РБК 13:55
Футбол
«Химки» могут отправиться в ПФЛ вместо премьер-лиги
В противном случае "Химки" не смогут пройти лицензирование ни в премьер-лиге, ни в ФНЛ.
Вести.Ru 15:11
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Подмосковье
Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья, экипаж погиб, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.
ТАСС 15:03
Политика
Поправки к закону о поддержке бизнеса и граждан поступили в Госдуму
В нижнюю палату парламента поступил на рассмотрение законопроект о поддержке бизнеса и граждан в условиях распространения пандемии коронавируса.
SM News 07:01
Здоровье
«Медиазона»: в России от коронавируса умерли 186 медиков
В России от коронавируса умерли по меньшей мере 186 медиков. Об этом говорится в исследовании «Медиазоны».
Дождь 06:23
Общество
Петербуржец подал иск на Смольный против масочного режима
Петербургский городской суд принял заявление горожанина, который просит признать недействительным пункт постановления Смольного о введении в городе обязательного масочного режима.
DP.RU 05:12
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Политика
Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
Президент США Дональд Трамп обвинил внутренних врагов в администрации в дискредитации противомалярийного лекарства гидроксихлорохин, которое президент принимает в надежде не заболеть COVID-19.
РИА Новости 16:49