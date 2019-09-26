Для внедрения систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи России с целью реализации закона о «суверенном Рунете» была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА).

с чего всё началось

Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI. Оборудование для проекта было предоставлено компанией "РДП.РУ". Отмечается, что пока меры касаются лишь обычного "стационарного Интернета", мобильную Сеть они не затрагивают.

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