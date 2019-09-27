В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого. Об этом сообщает портал Uralpress.

На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото

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