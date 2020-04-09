Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНа Урале умер первый пациент с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб. Зараженный житель поселка Пангоды умер в Надымской центральной районной больнице.
Читать в источнике
Комментировать56

Подробнее о событии

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

РИА Новостивчера в 12:57

В больнице Надыма скончался один из заболевших коронавирусом

Ноябрьск 24вчера в 12:36

На Урале зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусом

ТАССвчера в 12:37

На Ямале скончался пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции

МИГ-ТВвчера в 12:36

Пациент с диагнозом COVID-19 скончался в Надымской ЦРБ

Московский Комсомолец Ямалвчера в 12:44

Пациент с коронавирусом скончался в больнице Надыма

ИА Север-прессвчера в 12:35

На Ямале скончался пациент, зараженный коронавирусом. Губернатор принес соболезнования близким и обратился к северянам

ГТРК Ямалвчера в 12:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 00:25, Ашберн
Происшествия

В Пятигорске задержан захвативший заложников мужчина

Мужчина, который взял в заложники женщину с детьми в Пятигорске, был задержан, в результате произошедшего никто не пострадал.
RT на русском вчера в 12:18
Энергетика

Саудовская Аравия отказалась сокращать добычу нефти на уровне России

Власти Саудовской Аравии готовы сократить добычу нефти на четыре миллиона баррелей в сутки, но только если считать от апрельских уровней, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с позицией Эр-Рияда.
Lenta.ru вчера в 09:01
Общество

Путин уволил главного следователя МВД

Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
Lenta.ru вчера в 13:41
Общество

Число заразившихся коронавирусом превысило 1,6 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире преодолело отметку в 1,6 млн.
Газета.Ru вчера в 23:41
Политика

МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу

МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Известия вчера в 15:58
Общество

Роспотребнадзор пояснил рекомендации ВОЗ о ношении масок

Роспотребнадзор назвал ношение медицинской маски одной из мер для профилактики COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:40
Политика

Замглавы Минпромторга Овсянников исключён из «Единой России»

Москва, 8 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Заместитель министра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников, устроивший скандал в аэропорту Ижевска, исключён из «Единой России».
REGNUM 08 апреля в 05:56
Общество

В большинстве регионов России смягчили меры борьбы с коронавирусом

Напомним, в России для предотвращения распространения коронавируса введен ряд мер: дни до 30 апреля объявлены нерабочими; ограничен перечень предприятий, которые могут работать до конца месяца; для всех регионов РФ объявлен режим самоизоляции.
REGNUM 00:12
Экономика

МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 08:26
Гаджеты

Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710

Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.
Игромания.ру вчера в 13:38
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости вчера в 12:06
Наука

Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна

Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Planet Today вчера в 06:26
Общество

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

От вызванных коронавирусом осложнений в Москве скончались 12 пациентов.
Российская газета вчера в 22:57
Политика

Трамп: США достигли пика распространения коронавируса

Вашингтон, 10 апреля 2020, 02:53 — REGNUM Пик распространения коронавируса в США достигнут, а в ряде штатов активность инфекции начала снижаться, заявил американский президент Дональд Трамп 9 апреля в ходе брифинга.
REGNUM вчера в 19:53
Единоборства

Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество

В Китае коронавирус выявлен еще у 40 прибывших из России

Все заразившиеся прибыли из России. Как сообщил Госкомздрав КНР, всего за сутки в материковом Китае выявлено 63 случая заражения вирусом.
Коммерсантъ вчера в 02:45
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Tvoe-avto.com 07 апреля в 04:28
Энергетика

Страны ОПЕК+ не достигли соглашения по итогам переговоров

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров, которые прошли в четверг, 10 апреля, не сумели достигнуть соглашения, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики Казахстана.
Газета.Ru вчера в 21:14
Политика

Небензя призвал СБ ООН снять санкции с развивающихся стран

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 нужно отменить санкции против развивающихся стран.
Коммерсантъ вчера в 23:45
Общество

В России упростили порядок регистрации безработных

«Регистрацией безработных, назначением пособий по безработице, поиском новой работы, направлением на профобучение, как и раньше, будут заниматься центры занятости, но теперь уже в онлайн-режиме», — пояснил премьер.
Известия вчера в 19:12
Общество

В школах Хабаровского края досрочно прекращают занятия с 1 по 7 классы

В школах Хабаровского края досрочно заканчивается учебный год в 1-7 классах.
Байкал24 вчера в 13:04
Экономика

Как изменились сроки сдачи отчетности в связи с коронавирусом

Правительство в Постановлении от 02.04.2020 № 409 установило ряд мер для поддержания экономики в условиях распространения пандемии.
Время Бухгалтера 07 апреля в 07:23
Общество

Журнал «Русский репортер» объявил о закрытии

Информацию о закрытии журнала подтвердил на своей странице в ФБ и главный редактор издания Виталий Лейбин.
Эхо Москвы вчера в 19:12
Экономика

В Прикамье торговые сети снижают цены на продовольствие

Пермь, 10 апреля 2020, 07:03 — REGNUM В Пермском крае власти договорились с торговыми сетями о снижении цен на продовольственные товары первой необходимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.
REGNUM 00:03
Здоровье

В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 13:51
Здоровье

Доктор Мясников заявил, что 60% населения планеты переболеют коронавирусом

Телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "СоловьевLіvе" прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России и мире.
Московский Комсомолец вчера в 11:26
Космос

«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 04:11
Энергетика

Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне

Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.
Военное обозрение вчера в 05:22
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за несоблюдение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области ввело штрафы за нарушение самоизоляции из-за распространения коронавируса.
Известия вчера в 05:49
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 14:16
ещё по теме
Главное