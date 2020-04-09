Первый случай смерти пациента с коронавирусом на Урале зарегистрирован в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб. Зараженный житель поселка Пангоды умер в Надымской центральной районной больнице.

На Урале умер первый пациент с коронавирусом

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