Происшествия
StarHit.ruУмер первый свидетель, проходивший по делу погибшей группы Дятлова
В Екатеринбурге умер турист, который первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Михаил Шаравин скончался в возрасте 84 лет. Церемония прощания уже состоялось.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.URA.Ruвчера в 09:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb вчера в 14:30
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
Военное дело 10 июля в 04:51
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
РИА Новости 13:25
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru вчера в 20:33
Происшествия
Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше
Гражданин Украины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал заложить бомбу на избирательном участке в польском гмине (малая административно-территориальная единица) Слупья Конецкая.
Известия 14:29
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru 14:46
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
Игры
Создатель Dishonored показал свою новую игру про необычный Дикий Запад
Сюжет Weird West представляет собой мрачную фантазию на тему Дикого Запада.
ИА Красная Весна 11:27
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Политика
Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России
Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 04:30
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Общество
В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах
Picsnews.net вчера в 11:22
Политика
Эрдоган отказался считаться с мнением других стран по Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) было принято с учетом мнения жителей страны, а позиция других стран по данному вопросу не имеет значения.
Известия вчера в 19:52
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Музыка
Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду
Популярная американская рок-группа Bon Jovi написала песню «American Reckoning» и посвятила ее светлой памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые охватили Соединенные Штаты Америки, пишет Rolling Stone.
Live24 13:01
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
Происшествия
Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак
Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год.
Вечерний курьер 05:24
Авто
Автоэксперты назвали главные преимущества «механики» перед АКПП
Эксперты из «АиФ» назвали несколько преимуществ механической коробки передач. Самая главная причина — надежность.
Live24 09 июля в 08:54
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе
Сирийские военные в пятницу отразили атаку боевиков на свои позиции в провинции Идлиб, где был объявлен режим прекращения огня.
ТАСС вчера в 15:04
Энергетика
Саудовская Аравия и Россия собрались увеличить добычу нефти
Саудовская Аравия, Россия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ собрались обсудить увеличение добычи нефти с августа и тем самым пересмотреть действующие с 1 мая рекордные ограничения.
Lenta.ru 08:15
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен с большой долей вероятности продолжит карьеру в России.
Sport24.ru 14:29
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом
За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 13:07
Политика
Скандальный монах Сергий призвал Путина передать ему свои полномочия
Южный Федеральный 13:48