Происшествия

StarHit.ruStarHit.ruУмер первый свидетель, проходивший по делу погибшей группы Дятлова

В Екатеринбурге умер турист, который первым обнаружил палатку пропавшей группы Дятлова. Михаил Шаравин скончался в возрасте 84 лет. Церемония прощания уже состоялось.
Читать в источнике
Комментировать37
с чего всё началось

Скончался турист, первым нашедший палатку группы Дятлова

В Екатеринбурге на 85-м году ушел из жизни Михаил Шаравин. Об этом URA.RU сообщили в фонде памяти группы Дятлова. В феврале 1959 именно Шаравин вместе с другим туристом Борисом Слобцовым первым нашел палатку пропавшей группы Дятлова.
URA.Ruвчера в 09:45

Подробнее о событии

Умер турист, первым обнаруживший палатку группы Дятлова

ТК Звезда04:54

Умер обнаруживший палатку пропавшей группы Дятлова турист

Lenta.ruвчера в 15:59

Умер нашедший пустую палатку группы Дятлова турист

Известиявчера в 14:46

Скончался нашедший палатку группы Дятлова турист

Газета.Ruвчера в 15:23

Умер первый обнаруживший палатку и тела погибшей группы Игоря Дятлова

РЕН ТВвчера в 16:20

Скончался нашедший первым палатку группы Дятлова турист

Московский Комсомолецвчера в 15:44

Скончался турист, первым нашедший палатку группы Дятлова

URA.Ruвчера в 09:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Фигурное катание

Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Gazeta.SPb вчера в 14:30
8
Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
1
Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
3,4K
Политика

Трамп заявил о прогрессе в строительстве стены на границе с Мексикой

Lenta.ru 11:53
9
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

Военное дело 10 июля в 04:51
55
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

РИА Новости 13:25
2
Общество

МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала

RuNews24.ru вчера в 20:33
9,1K
Происшествия

Пьяный украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

Гражданин Украины, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, угрожал заложить бомбу на избирательном участке в польском гмине (малая административно-территориальная единица) Слупья Конецкая.
Известия 14:29
2
Здоровье

В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса

В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru 14:46
920
Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
17
Игры

Создатель Dishonored показал свою новую игру про необычный Дикий Запад

Сюжет Weird West представляет собой мрачную фантазию на тему Дикого Запада.
ИА Красная Весна 11:27
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
1,2K
Политика

Путин объяснил уважительный тон диалога с партнерами России

Россия ведет диалоги с другими странами в исключительно уважительном тоне, отстаивая свои интересы без истерики и надрыва - рассказал глава государства Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 04:30
282
Политика

Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом

Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
939
Общество

В России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей на дорогах

Picsnews.net вчера в 11:22
136
Политика

Эрдоган отказался считаться с мнением других стран по Святой Софии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение об изменении статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) было принято с учетом мнения жителей страны, а позиция других стран по данному вопросу не имеет значения.
Известия вчера в 19:52
1,2K
Общество

В сеть попал дебютный трейлер Far Cry 6 на французском языке

Piter.tv 09:15
3
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
155
Футбол

«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Арсеналом» в 35-м туре АПЛ

Нева Спорт 13:47
Армия и оружие

Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

Известия 14:49
1K
Музыка

Рок-группа Bon Jovi посвятила новую песню убитому в США Джорджу Флойду

Популярная американская рок-группа Bon Jovi написала песню «American Reckoning» и посвятила ее светлой памяти афроамериканца Джорджа Флойда и антирасистским протестам, которые охватили Соединенные Штаты Америки, пишет Rolling Stone.
Live24 13:01
16
Происшествия

СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре

Следственный комитет возбудил дело после того, как в районе посёлка Тухард в Таймырском Долгано-Ненецком районе произошёл разлив авиационного топлива.
RT на русском 10:29
268
Происшествия

Известная мотоблогер Ксения Никитина погибла в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье погибла мотоблогер Ксения Никитина на трассе М-8. Она направлялась в колонне мотоциклистов в Ярославль.
Газета.Ru вчера в 16:19
738
Шоу-бизнес

Богомолов опубликовал нежное видео с Собчак

Модный режиссер Константин Богомолов не перестает восхищаться красотой своей жены Ксении Собчак, с которой прожил в браке уже почти год.
Вечерний курьер 05:24
11
Авто

Автоэксперты назвали главные преимущества «механики» перед АКПП

Эксперты из «АиФ» назвали несколько преимуществ механической коробки передач. Самая главная причина — надежность.
Live24 09 июля в 08:54
4
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

Сирийские военные в пятницу отразили атаку боевиков на свои позиции в провинции Идлиб, где был объявлен режим прекращения огня.
ТАСС вчера в 15:04
12
Энергетика

Саудовская Аравия и Россия собрались увеличить добычу нефти

Саудовская Аравия, Россия и другие страны-участники сделки ОПЕК+ собрались обсудить увеличение добычи нефти с августа и тем самым пересмотреть действующие с 1 мая рекордные ограничения.
Lenta.ru 08:15
29
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен с большой долей вероятности продолжит карьеру в России.
Sport24.ru 14:29
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте числа заразившихся коронавирусом

За последние сутки в мире зарегистрировали рекордные 230 370 случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 13:07
Политика

Скандальный монах Сергий призвал Путина передать ему свои полномочия

Южный Федеральный 13:48
69
Расследование гибели группы ДятловаБольше новостей по теме
Главное