Происшествия
RT на русскомНа Урале уволили подозреваемых в изнасиловании девушки полицейских
В Свердловской области уволили из органов внутренних дел троих подозреваемых в изнасиловании девушки 1997 года рождения и их непосредственных руководителей. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
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Начальника екатеринбургских полицейских, изнасиловавших в служебной машине девушку, уволили из МВД
КП - Екатеринбургвчера в 09:22
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Компания Volkswagen начала принимать заказы на новый бюджетный кроссовер Jetta VS5 ещё в августе, а накануне на моторшоу в Чэнду был дан официальный старт продажам новинки.
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Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
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Тренерский штаб российской сборной определился со стартовым составом на встречу пятого тура отборочного цикла Евро-2020 в Глазго с Шотландией.
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