Общество
REGNUMВ Екатеринбурге скончалась депутат гордумы Елена Дерягина
Екатеринбург, 2 июля 2020, 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге умерла в больнице депутат городской думы Елена Дерягина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе представительного органа.
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Скончалась депутат думы Екатеринбурга Елена Дерягина. У нее подозревали коронавирус
Znak.comвчера в 23:17
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Футбол
«Манчестер Сити» победит «Ливерпуль» в 32 туре АПЛ
Вряд ли в предстоящем матче команда будет биться до последнего, учитывая, что главный трофей АПЛ уже завоеван.
Букмекеры.рф 04:08
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru вчера в 23:16
Футбол
«Иртыш» подписал вратаря «Ротора» и еще ряд новичков
Состав команды пополнили вратарь Даниил Авдюшкин из «Ротора», завершавший минувший сезон в «Томи» защитник Андрюс Рукас, а также двое игроков «Луча» — полузащитник Антон Кротов и нападающий Руслан Гордиенко.
Матч ТВ 03:24
Политика
ЦИК объяснила резкую смену результатов голосования в Коми
Резкое изменение соотношения голосов сторонников и противников поправок в Конституцию в Республике Коми объясняется увеличением количества обработанных протоколов.
РБК вчера в 16:23
Экономика
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В протоколе совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 12 мая действительно говорится, что все промышленные компании, вошедшие в список, должны зарегистрироваться в системах ГИСП или ГИС ТЭК и еженедельно обновлять информацию о финансово-экономическом состоянии.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Наука
Глубоководных ксенофиофоров нашли на дне Тихого океана
Ученые во время исследования дна Тихого океана обнаружили малоизвестных науке глубоководных существ под названием ксенофиофоры.
iReactor вчера в 12:31
Здоровье
Глава НИИ диетологии сообщил о полезных свойствах крапивы
Крапива может справиться с пониженным иммунитетом, усталостью, депрессией, заявил доктор медицинских наук, глава Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Народные новости 03:29
Шоу-бизнес
Актриса Марго Робби рассказала о работе в кино
RuNews24.ru 03:58
Происшествия
На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом
Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Кино
Мультсериал «Бивис и Баттхед» получит перезапуск
Российская газета 03:51
Политика
Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, соответствующий документ в четверг зарегистрирован на официальном сайт парламента.
РИА Новости 04:08
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Здоровье
Россиянам назвали самые опасные продукты в магазинах
Ранее врач-диетолог консультативно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ Тамара Прунцева назвала продукты, провоцирующие преждевременное старение.
Lenta.ru 02:51
Здоровье
С 1 сентября перечислил три варианта работы школ иммунолог
Первый вариант подразумевает проведение учебного процесса с отстранением от работы учителей пожилого возраста, которые наиболее всего подвержены риску заражения КОВИД-19.
Evo-rus.com вчера в 02:11
Политика
Меркель призвала достроить «Северный поток-2» вопреки санкциям США
По словам главы немецкого правительства, санкции США не соответствуют правовым представлениям и ожиданиям Берлина.
Мир новостей 00:47
Происшествия
После падения на девочку бутылки с 23 этажа завели уголовное дело
По данным подмосковного управления МВД, пакет с мусором, в котором находилась злополучная бутылка, с балкона общего пользования на 23 этаже выбросили друзья проживающего в доме семилетнего мальчика, заглянувшие к нему в гости.
Вести.Ru 03:21
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Известия Мордовии 04:00
Происшествия
Число погибших при сходе оползня в Мьянме увеличилось до 113
Число погибших в результате оползня в районе добычи нефрита на севере Мьянме достигло 113.
RT на русском 04:20
Политика
Клишас прокомментировал предложенные поправки к Конституции
Сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас прокомментировал RT предложенные поправки к Конституции.
RT на русском вчера в 02:14
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 30 июня в 05:37
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,4%, до отметки в 71 рубль, курс евро опустился на 0,5%, до 79,63 рубля.
ТАСС 03:28
Авто
Bentley показала обновленный кроссовер Bentayga
К концу 2019 года компания Bentley была замечена за тестированием прототипа своего внедорожника Bentayga в рамках подготовки к рестайлингу.
32CARS.ru вчера в 05:07
Здоровье
На Украине выросло число заболевших коронавирусом
Во вторник вновь выросло количество больных коронавирусом на Украине. 30 июня зафиксировано 706 новых случаев.
Московский Комсомолец 30 июня в 04:28
Происшествия
Трое рабочих сорвались со строительных лесов в Белгороде
Чрезвычайное происшествие произошло в Белгороде 1 июля в микрорайоне Новая Жизнь.
Красный октябрь 04:13