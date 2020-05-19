Общество
РИА НовостиВ лесу на Урале обнаружили больше полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru. По словам источников издания, машины появились в этом месте около полугода назад.
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с чего всё началось
Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.74.ruвчера в 22:45
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Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru вчера в 06:48
Здоровье
Минпросвещения рекомендовало открыть детские лагеря с 1 июля
В Комитете СФ по социальной политике 19 мая прошло заседание, посвященное, в частности, детскому летнему отдыху, на котором Минпросвещения рекомендовало открыть лагеря в регионах с 1 июля.
Profi.travel 12:24
Происшествия
Две сахалинки, желавшие похудеть, стали фигурантками уголовных дел
Очередные два уголовных дела возбудили сахалинские таможенники по фактам контрабанды сильнодействующих веществ.
Сахалин.Инфо 19:09
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости вчера в 23:18
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Армия и оружие
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM 15:45
Футбол
«Барселона» проведет остаток игр чемпионата Испании на «Камп Ноу»
"Барселона" проведет остаток игр чемпионата Испании на стадионе "Камп Ноу". Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:58
Здоровье
Эльза Сыртланова уволилась с поста главврача РКБ имени Куватова в Уфе
Главврач Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльза Сыртланова ушла с должности по собственному желанию.
Новый Век 08:44
Политика
Пелоси пожаловалась на ожирение Трампа
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси высказалась об ожирении президента страны Дональда Трампа.
Газета.Ru 12:50
Культура
Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на «России 24»
Представитель режиссера анонсировал, что первый после снятия программы с эфира «России 24» выпуск «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди» выйдет 22 мая.
РБК 11:07
Общество
Huawei прокомментировала сложнейшую ситуацию, в которой оказалась из-за новых санкций США
Сама Huawei только что прокомментировала ситуацию, но пока без какой-либо конкретики.
iXBT.com вчера в 06:23
Игры
Пользователь создал робота, чтобы подключиться к GTA Online
CyberSport.ru вчера в 07:10
Финансы
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль усилил рост к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 03:43
Здоровье
Пять детских учреждений на Камчатке закроют на карантин
Пять учреждений для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья в Петропавловске-Камчатском и Елизове планируют на две недели закрыть на карантин.
ИА Камчатка 18:07
Технологии
Facebook запустил онлайн-сервис для продажи товаров
Сегодня компания объявила о том, что открывает платформу Shops (Магазины), благодаря которым люди получат возможность создавать бесплатные витрины прямо в Facebook и Instagram.
Российская газета 13:56
Кино
Премию «Оскар» в 2021 году могут перенести
Академия киноискусств рассматривает перенос 93-й премии «Оскар», которая запланирована на февраль 2021 года, сообщает Variety со ссылкой на несколько источников.
Коммерсантъ 18:36
Происшествия
В Подмосковье вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку
RT на русском 14:54
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
РИА Новости 08:15
Хоккей
Ковальчук мог пропустить финал с Канадой, а Овечкин играл в тройке мечты. 12 лет победе сборной России в Квебеке
12 лет назад сборная России выиграла золото чемпионата мира в Квебеке.
Sport24.ru вчера в 13:00
Общество
В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса на людях.
Компания 01:26
Гаджеты
Apple готовит умные очки Apple Glasses
Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
ITZine.ru 11:10
Общество
Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции
Профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, прикованная к постели уже почти год, рассказала, что повторно получила отмененный ранее штраф за нарушение режима самоизоляции.
Известия 07:29
Технологии
В России стартовало создание новой спутниковой системы связи
Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что в России стартовало создание новой спутниковой системы связи.
Piter.tv 13:54
Общество
«Газпром» начал проектирование газопровода «Сила Сибири-2»
Коммерсантъ вчера в 11:03
Общество
Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Администрация Санкт-Петербурга подтвердила запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза, передает «Фонтанка».
Ведомости 14:02
Политика
Трамп объяснил, почему США отправляют другим странам аппараты ИВЛ
Американский президент Дональд Трамп объяснил, что США бесплатно отправляют аппараты ИВЛ другим странам, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, а не ради дипломатии, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:31
Происшествия
На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
Политика
Посольство заявило о подлоге Bloomberg данных о койко-местах в России
Российское посольство в США потребовало от американского издания Bloomberg опровергнуть опубликованные недостоверные данные о количестве больничных коек в России.
RT на русском 19:06
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ 18:02
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38