Общество
Российская газетаНа Урале в лесу обнаружили больше полусотни новых иномарок
В Челябинске на территории реабилитационного центра на берегу озера Смолино обнаружено 56 новых Toyota Camry, которые к саммитам ШОС и БРИКС-2020 приобрело правительство Южного Урала. Общая стоимость скрытого в лесу автопарка - около 120 миллионов рублей, пишет челябинский портал 74.ru.
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с чего всё началось
Читатель 74.RU обнаружил в лесу в Челябинске десятки новеньких правительственных иномарок. Он прислал в редакцию фото и видео. Чёрные Toyota Camry припаркованы на участке рядом с озером Смолино.74.ruвчера в 22:45
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