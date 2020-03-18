с чего всё началось

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.

Происшествия Из больницы в Коммунарке выписали 106 пациентов С открытия медицинского комплекса в Коммунарке выписали 106 пациентов, которые находились на карантине с подозрением на коронавирус, сообщили в среду, 18 марта, в оперштабе Москвы.

Здоровье ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.

Музыка «Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.

Происшествия В Первоуральске в суде подозреваемый зарезал потерпевшую В Первоуральске во время судебного заседания подозреваемый напал с ножом на потерпевшую, пишет РИА "Новости" со ссылкой пресс-службу областного главка МВД.

Общество Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.

Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Футбол Ларссон почеканил рулон туалетной бумаги. У футболистов новый челлендж Ларссон бросил вызов одноклубникам Самюэлю Жиго и Гусу Тилу, а также отцу — экс-форварду сборной Швеции Хенрику Ларссону. pic.twitter.com/RceIfcClwD — Великий Тветор (@greattvetor) March 18, 2020 Из-за эпидемии коронавируса в магазинах резко вырос спрос на туалетную бумагу.

Происшествия В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.

Космос Астраханец сфотографировал сверхгигантскую звезду Полярная (α Малой Медведицы) имеет визуальную звездную величину +2,0m и относится к классу сверхгигантских звезд.

Происшествия Суд приговорил Гульнару Каримову к 13 годам Суд в Ташкенте признал Каримову виновной и приговорил ее к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы, сообщает «Интерфакс».