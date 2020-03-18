Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу губернатора, запрещены массовые мероприятия с числом участников более 50 человек.
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с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ
 о введении на территории региона режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
Областная газета03:24

Подробнее о событии

Что означает режим повышенной готовности, который ввел губернатор? Объясняем в картинках

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Режим повышенной готовности из-за короновируса в Свердловской области: больше 50 человек - нельзя

КП - Екатеринбург02:46

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

РИА Новости02:24

Полный текст указа Евгения Куйвашева о режиме повышенной готовности в Свердловской области

Областная газета03:24

В области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Запрещены мероприятия от 50 человек

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Свердловский губернатор из-за коронавируса ввел в регионе режим повышенной готовности

Znak.com02:17

На территории Свердловской области вводят режим повышенной готовности

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