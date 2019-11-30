Происшествия
РБКЗамглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке
Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте СК. Их задержали в ходе совместно проведенных с ФСБ мероприятий.
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с чего всё началось
На данный момент известно, что сотрудника следственного управления и адвоката задержали при получении взятки в ходе совместной операции с УФСБ России по Свердловской области.Областная газета05:00
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Стало известно имя человека, который дал взятку замначальника СК области. Он тоже работал в СК
Екатеринбург Онлайн06:57
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