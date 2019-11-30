Происшествия

РБКРБКЗамглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки. Об этом говорится в сообщении на сайте СК. Их задержали в ходе совместно проведенных с ФСБ мероприятий.
Читать в источнике
Комментировать313
с чего всё началось
На данный момент известно, что сотрудника следственного управления и адвоката задержали
 при получении взятки в ходе совместной операции с УФСБ России по Свердловской области.
Областная газета05:00

Подробнее о событии

Первого замначальника СУ СК по Свердловской области задержали за взятку

ТАСС04:58

Полковника СК задержали за взятку в Свердловской области

РИА Новости05:52

Замруководителя СК по Свердловской области задержали за взятку

КП - Екатеринбург05:20

Задержан за взятку: в отношении первого замглавы свердловского СКР возбуждено уголовное дело

Областная газета05:00

Стало известно имя человека, который дал взятку замначальника СК области. Он тоже работал в СК

Екатеринбург Онлайн06:57

Первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области задержали за взятку

66.ru04:45

Стало известно имя взяткодателя из дела Бусылко

Znak.com05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Шоу-бизнес

Роза Сябитова удивила подписчиков обнаженным снимком

Слово и Дело 28 ноября в 21:47
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском 07:53
Футбол

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ

REGNUM 08:01
Происшествия

В Сети появилось видео с места крушения вертолета около Абрау-Дюрсо

Издание «Кубанские новости» опубликовало видео с места падения в Краснодарском крае частного вертолета.
РБК 04:50
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Армия и оружие

NI назвал «смертоносной» российскую снайперскую винтовку

Американский журнал The National Interest назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной», отметив её способность пробивать броню.
RT на русском вчера в 20:15
Футбол

Павлюченко: «Никогда не мог подумать, что Кейн станет игроком сборной»

Евро-футбол.ру вчера в 07:24
Политика

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

РБК вчера в 07:36
Общество

Москву ждут снег и волны потепления

В декабре москвичей ждут как снег, так и "волны потепления".
Вести.Ru 05:55
Политика

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
РИА Новости 01:05
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Биатлон

Биатлонисты Воронина и Елисеев заняли 12-е место в сингл-миксте на этапе КМ в Эстерсунде

Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев заняли 12-е место в смешанной эстафетной гонке на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
RT на русском 08:00
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в боксерском поединке

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко одержал свою первую победу в профессиональном боксе. Он отправил в нокаут челябинца Михаила Кокляева.
Росбалт 04:39
Армия и оружие

«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
BFM.ru 06:08
Кино

Каким получился байопик «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

RT на русском 28 ноября в 13:59
Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru 03:40
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны украинских силовиков.
РИА Новости 07:09
Здоровье

Подъем заболеваемости гриппом в России ожидается в ближайшее время

Скворцова уточнила, что грипп – заболевание сезонное, и подъем заболеваемости наблюдается ежегодно.
Сибмеда 28 ноября в 02:57
Происшествия

В киевском аэропорту у пассажира нашли гранату

Сотрудники правоохранительных органов в киевском аэропорту Борисполь обнаружили гранату в багаже пассажира рейса Киев – Хургада, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Взгляд.ру 06:40
Общество

Что изменится в российских законах в декабре 2019 года

1 декабря вступит в силу приказ Минкомсвязи, в соответствии с которым аутентификация и идентификация абонентов мобильных сетей будет проходить с использованием отечественной криптографии, одобренной ФСБ.
РБК 04:02
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Футбол

Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала»

Испанский специалист Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера лондонского "Арсенала".
Газета.Ru вчера в 05:29
Шоу-бизнес

Наталья Водянова поделилась редким фото с особенной сестрой

С днем рождения, моя особенная во всех отношениях сестра Оксана🎂💫❤ Спасибо тебе за все! — написала Наталья Водянова.
Летидор вчера в 01:32
Происшествия

Постоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу.
РБК 05:33
Технологии

В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI

Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Росбалт вчера в 02:16
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»

Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Профиль 01:05
Транспорт

На первые поезда в Крым продано более 80% билетов

Коммерсантъ 03:58
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие

Все шесть авианосцев США в Атлантике выбыли из строя

Еще четыре американских авианосца размещены на двух базах на Западном побережье: два – в Бремертоне (штат Вашингтон), два – в Сан-Диего (штат Калифорния).
Экономика сегодня вчера в 01:58
Общество

Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына

Встреча родственников завершилась через час - как сообщил отец обвиняемого, он намерен вновь приехать к сыну после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится в середине декабря.
Газета.Ru вчера в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное