Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР

В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко. Задержание и всю разработку проводили сотрудники регионального ФСБ и 4-го управления СК по расследованию особо важных дел в УРФО.
Читать в источнике
Комментировать219
с чего всё началось
На данный момент известно, что сотрудника следственного управления и адвоката задержали
 при получении взятки в ходе совместной операции с УФСБ России по Свердловской области.
Областная газета05:00

Подробнее о событии

Первого замглавы СУ СК по Свердловской области задержали за взятку

РИА Новости05:52

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

РБК05:08

Первого зама руководителя СУ СКР по Свердловской области задержали за взятку

Екатеринбург Онлайн04:37

Первого замначальника СУ СК по Свердловской области задержали за взятку

ТАСС04:58

Первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области задержали за взятку

66.ru04:45

Задержан за взятку: в отношении первого замглавы свердловского СКР возбуждено уголовное дело

Областная газета05:00

Стало известно имя взяткодателя из дела Бусылко

Znak.com05:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Культура

Светлаков рассказал Урганту о вырезанных из КВН шутках

Lenta.ru вчера в 18:47
Происшествия

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Газета.Ru 28 ноября в 18:42
Энергетика

Глава Минэнерго прокомментировал идею Украины отдать долг газом

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал заявление исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что Киев готов принять от "Газпрома" три миллиарда долларов по решению арбитража в виде поставок газа.
РИА Новости вчера в 10:43
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 09:35
Происшествия

Пилот погиб при падении частного вертолета на Кубани

Частный вертолет Robinson R66 разбился в субботу, 30 ноября, неподалеку от села Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае.
Известия 02:55
Происшествия

В Москве при стрельбе в гостинице пострадал один человек

В гостинице на северо-востоке Москвы постоялец в ходе ссоры открыл стрельбу, в результате чего один человек получил ранения.
RT на русском 05:17
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

РИА Новости 05:30
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.
RT на русском 00:17
Происшествия

Среди пострадавших в Гааге оказались дети

Отмечается, что с семьями детей уже установили контакт.
Мойка78 вчера в 18:54
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Единоборства

Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
МК-Спорт 01:21
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Газета.Ru вчера в 14:28
Общество

Совет Федерации опубликовал текст законопроекта о домашнем насилии

В документе есть еще много правильных идей, но поскольку над текстом работало довольно много людей и структур, вариант, опубликованный Совфедом, получился неким нагромождением — не просто нерабочим, но даже просто неграмотным с юридической точки зрения, говорит адвокат, соавтор законопроекта Мари Давтян.
BFM.ru вчера в 23:00
Шоу-бизнес

Дети Киркорова, Рудковской и Навки стали участниками модного показа

Среди юных моделей были звездные наследники. Конечно же, показ не обошелся без Гном Гномыча – сына Рудковской Саши Плющенко.
Lisa.ru вчера в 12:45
Политика

В Кремле подтвердили планы провести встречу Путина с СПЧ 10 декабря

Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) с участием президента России Владимира Путина запланировано на 10 декабря.
Газета.Ru 06:19
Происшествия

В Киеве взорвали и ограбили отделение Ощадбанка

Неизвестные взорвали отделение Ощадбанка в Киеве, украли деньги и скрылись. Для поимки преступников в столице развернута операция «Сирена».
Известия 04:10
Авто

Самый бюджетный кроссовер Toyota пользуется ажиотажным спросом

Всего за 30 дней официальные дилеры марки собрали почти 11 тысяч предзаказов на новинку и ажиотажный спрос на модель продолжает расти.
Новые автомобили вчера в 21:59
Футбол

Слуцкий уходит в отставку с поста главного тренера «Витесса»

Леонид Слуцкий решил покинуть пост главного тренера нидерландского футбольного клуба «Витесс».
Национальная служба новостей вчера в 16:57
Политика

Украине предрекли гибель из-за газа

По мнению эксперта, именно голубое топливо может привести к «гибели Украины», так как страна слишком «привязалась к газовой трубе».
Известия вчера в 15:41
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК вчера в 08:12
Армия и оружие

В США узнали о новой ракете России для Су-57

Россия разрабатывает новую ракету класса "воздух-воздух", которая будет использоваться в российских истребителях пятого поколения Су-57.
РЕН ТВ 28 ноября в 15:37
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 28 ноября в 01:28
Происшествия

Замминистра здравоохранения Ростовской области отправлен в СИЗО

REGNUM вчера в 14:49
Общество

«Губы дьявола»: врач прокомментировала новый тренд

Вести.Ru 06:02
Происшествия

Сыктывкарский педофил, пристававший к школьнице, попал на видео

Первоисточник Сыктывкар вчера в 03:46
Армия и оружие

В Арктике впервые испытали ракету «Кинжал»

Истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в российской Арктике по полигону Пембой, который расположен к северо-востоку от Воркуты.
Взгляд.ру 06:13
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Политика

Китайские СМИ оценили, насколько сильным был бы современный СССР

Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания >> Издание подчеркнуло, что сегодня Россия по многим показателям уступает СССР, однако при этом все равно остается второй в мире военной державой.
Sputnik Узбекистан 28 ноября в 03:25
Политика

Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области

REGNUM вчера в 05:14
Кино

Новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на Netflix

Киноленту известного режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» начали показывать на платформе Netflix, сообщает BFM.ru.
UfacityNews.ru вчера в 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное