Происшествия
Российская газетаНа Урале за взятку задержан высокопоставленный руководитель СКР
В Екатеринбурге за взятку в 2 миллиона рублей задержан первый заместитель руководителя Следственного управления (СУ) СК РФ по Свердловской области Михаил Бусылко. Задержание и всю разработку проводили сотрудники регионального ФСБ и 4-го управления СК по расследованию особо важных дел в УРФО.
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с чего всё началось
На данный момент известно, что сотрудника следственного управления и адвоката задержали при получении взятки в ходе совместной операции с УФСБ России по Свердловской области.Областная газета05:00
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Первого зама руководителя СУ СКР по Свердловской области задержали за взятку
Екатеринбург Онлайн04:37
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