Политика
ТАССНа Урале закрылись избирательные участки
Избирательные участки закрылись после выборов в единый день голосования в Уральском федеральном округе (УрФО). Голосование также завершилось на Дальнем Востоке и в Сибири, там сейчас идет подсчет голосов избирателей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Дальневосточном федеральном округе определились первые лидеры на выборах губернатора
Петербургский дневник10:42
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:11, Вашингтон
Политика
Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга
Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.
Ведомости 14:50
Политика
Путин уволил помощника главы Следственного комитета
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости 14:15
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Фигурное катание
Алина Загитова: «В школе идут на уступки»
Здорово, что школа идет мне на уступки.
Спорт-Экспресс 12:49
Теннис
«Первый канал» покажет матч Медведева и Надаля в финале US Open
В решающем матча последнего в нынешнем сезоне турнире «Большого шлема» сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
РБК вчера в 14:53
Футбол
Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.
Чемпионат 10:23
Политика
В Зауралье стали известны первые итоги выборов губернатора
УралПолит.Ru 12:46
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Политика
Анатолий Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска
Континент Сибирь Online 10:45
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59
Политика
Путин и Макрон обсудили судьбу Украины
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Lenta.ru 13:57
Здоровье
В тульском селе Зайцево ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству введен в селе Зайцево Тулы. Соответствующий Указ подписан губернатором Алексеем Дюминым.
Тульская служба новостей 10:03
Общество
Минпросвещения объяснило Лебедеву, зачем нужен «Русский родной язык»
Согласно ответу Минпросвещения, предмет называется "Русский родной язык" и нужен для того, чтобы показать ученикам сходства и различия родного языка с другими, объяснить правила речевого этикета, дать понятие о жанрах, стилях, а также научить анализировать текст в начальной школе.
Вести.Ru 13:53
Политика
В партии Зеленского захотели наказать Медведчука за визиты в Россию
Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» и глава комитета по внешней политике Богдан Яременко выступил за введение наказания для политиков, которые самостоятельно ведут переговоры за рубежом от имени Киева.
Lenta.ru 12:44
Политика
Нетаньяху назвал Джонсона Ельциным
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы правительства Британии Бориса Джонсона и назвал его ошибочно Ельциным.
Газета.Ru 12:38
Политика
Хаджимба лидирует на выборах президента Абхазии
Московский Комсомолец 14:12
Политика
Голландские следователи допросили «свидетеля» по делу MH17 Цемаха
Бывшего командира подразделения ПВО ДНР Владимира Цемаха перед отправкой в Москву в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной допросили следователи из Голландии по делу MH17.
Телеканал 360° вчера в 09:46
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США
Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма 02:42
Футбол
Тренер Казахстана сравнил Россию с Бельгией
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек высоко оценил уровень соперника по отборочному матчу Евро-2020.
Спорт-Экспресс 13:15
Политика
Памфилова заподозрила «Голос» в фиксировании старых нарушений
Ассоциация «Голос», которая ставит своей целью защиту прав избирателей, выявила около 30 жалоб о нарушениях, имевших место в прошлом.
Фонтанка.Ру 11:48
Экономика
«Транснефть» не поддержала идею привлечения независимых экспертов для контроля сдачи нефти
"Транснефть" считает идею привлечь независимых инспекторов для усиления контроля качества сдаваемой нефти в систему нефтепроводов нецелесообразной, говорится в заявлении компании, опубликованном в воскресенье.
ТАСС 13:11
Экономика
Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
РИА Новости вчера в 07:31
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ вчера в 16:58