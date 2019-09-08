Политика

ТАССТАССНа Урале закрылись избирательные участки

Избирательные участки закрылись после выборов в единый день голосования в Уральском федеральном округе (УрФО). Голосование также завершилось на Дальнем Востоке и в Сибири, там сейчас идет подсчет голосов избирателей.
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