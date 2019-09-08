Политика

Клуб регионовНа Дальнем Востоке и в Сибири голосование завершилось

На Дальнем Востоке и в Сибири (кроме Омской области) все участки уже закрылись. В Сахалинской области на губернаторских выборах после обработки 42,5% протоколов лидирует действующий глава Валерий Лимаренко с 70% голосов. Избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке и в Сибири.
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Избирательные участки закрылись в Центре, на Северо-Западе и Юге России

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Петербургский дневник10:42

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BFM.ru11:14

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Pravda.Ru11:07

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Национальная служба новостей14:27

На Дальнем Востоке и в Сибири голосование завершилось

Клуб регионов08:59
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