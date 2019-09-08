Политика
Клуб регионовНа Дальнем Востоке и в Сибири голосование завершилось
На Дальнем Востоке и в Сибири (кроме Омской области) все участки уже закрылись. В Сахалинской области на губернаторских выборах после обработки 42,5% протоколов лидирует действующий глава Валерий Лимаренко с 70% голосов. Избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке и в Сибири.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В Дальневосточном федеральном округе определились первые лидеры на выборах губернатора
Петербургский дневник10:42
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 18:13, Вашингтон
Теннис
Рафаэль Надаль взял у Даниила Медведева первый сет финала US Open
Вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего пятую строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5 в первом сете финала Открытого чемпионата США.
GoTennis.ru 17:23
Здоровье
Терапевт назвала скрытые причины отечности
Если человек не злоупотребляет солью и воздерживается от жидкостей на ночь, но утром все равно выглядит отечным, причиной этому могут быт скрытые от глаз процессы.
MedikForum.ru 12:02
Футбол
Сборная Испании разгромила Фарерские острова в отборе Евро-2020
В матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Испании обыграла команду Фарерских островов со счётом 4:0. Встреча состоялась в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон».
Чемпионат 16:37
Происшествия
В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара
Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
Известия 11:59
Политика
На выборах главы Курской области лидирует Старовойт
Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
Известия 14:51
Здоровье
Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения
Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.
ТАСС 09:37
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.
Комсомольская правда вчера в 06:59
Политика
Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
Ведомости 16:57
Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
Политика Сегодня 15:55
Армия и оружие
Челябинским танкистам вручили черные ножи
Российская газета 05:33
Происшествия
Облицовка фасада Чкаловской лестницы обрушилась в Нижнем Новгороде
Сегодня в Нижнем Новгороде произошло обрушение облицовки фасада Чкаловской лестницы.
КП - Нижний Новгород 12:18
Политика
Шумков лидирует в Курганской области после обработки 50% протоколов
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков лидирует на выборах главы региона с 80,74% после обработки половины протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости 14:49
Политика
Медведев назвал «Единую Россию» ведущей политической силой в стране
«Можно сказать, что партия «Единая Россия» сохраняет свои лидерские качества и остается ведущей политической силой нашей страны», — заявил Медведев.
РБК 14:45
Футбол
Просинечки ушел с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Роберт Просинечки ушел в отставку с поста главного тренера сборной Боснии и Герцеговины по футболу, сообщается на сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
РИА Новости 15:44
Общество
Медики рассказали о лечебных свойствах водки
По словам медиков, для снятия болей компресс из водки и меда следует наложить на больное место, укрыть сверху целлофаном и завязать теплым шарфом, пишет «Медикфорум».
Известия вчера в 19:04
Авто
Рекорд скорости Bugatti Chiron, первый электромобиль Porsche и обновлённое семейство Audi A5: главное за неделю
Bugatti Chiron установил рекорд скорости Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час.
Motor 11:00
Политика
Биатлонист Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Госдуму
Бывший российский биатлонист, кандидат от «Единой России» Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму в Свердловской области.
Lenta.ru 15:43
Кино
«Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля
Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.
Телеканал ОТВ 02:54
Политика
Порошенко высмеяли за слова о причастности к обмену заключенными
Пользователи сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о своей причастности к обмену заключенными с Россией.
Наша версия 03:47
Происшествия
В Москве задержали координатора движения «Голос»
Московская полиция задержала координатора движения «Голос» Владимира Егорова из помещения территориальной избирательной комиссии при попытке прорваться без документов в управу района «Дорогомилово».
Известия 05:27
Авто
Стали известны пять советских авто, не уступающих иномаркам
Специалисты из автоиндустрии назвали Топ-5 советских автомобилей, не уступающих иномаркам.
Дни24 06:53
Экономика
Набиуллина объяснила рост закредитованности граждан стагнацией доходов
Набиуллина подчеркнула, что рост закредитованности граждан вызван прежде всего стагнацией реальных доходов, тогда как объем потребкредитов в реальном выражении с начала 2015 года изменился незначительно.
Российская газета 06 сентября в 11:24
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways (" Бритиш эйруэйрз") была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области
В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%.
Известия 14:22
Политика
Обмененный Сенцов высказался «о врагах Украины»
REGNUM вчера в 18:45