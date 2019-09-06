Экономика

EastRussiaEastRussiaНа ВЭФ-2019 подписали 270 соглашений на 3,4 трлн рублей

За время проведения пятого Восточного экономического форума было подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей. Об этом заявил Юрий Трутнев в ходе итоговой пресс-конференции. Эти цифры значительно превышают показатели прошлым лет.
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На ВЭФ заключили соглашений на 3,4 триллиона рублей

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Life.ru04 сентября в 12:09

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РЕН ТВвчера в 05:14
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