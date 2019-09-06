Экономика
EastRussiaНа ВЭФ-2019 подписали 270 соглашений на 3,4 трлн рублей
За время проведения пятого Восточного экономического форума было подписано 270 соглашений на сумму 3,4 трлн рублей. Об этом заявил Юрий Трутнев в ходе итоговой пресс-конференции. Эти цифры значительно превышают показатели прошлым лет.
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Трутнев подвёл итог затянувшегося первого дня ВЭФ: Спать будем в следующий раз
Life.ru04 сентября в 12:09
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Политика
Кремль подтвердил обмен задерживаемыми лицами между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Вечерняя Москва 07:19
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что договоренности с российским лидером Владимиром Путиным выполнены, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:04
Теннис
Рафаэль Надаль: Этим летом Медведев показывал лучший теннис в Туре
Именно Медведев в последнее время показывал лучший теннис в Туре, так что это самый тяжёлый оппонент для финала.
GoTennis.ru 05:59
Армия и оружие
Индия предложила Южной Корее совместно производить оружие
Во время своего визита в Южную Корею министр обороны Раджнатх Сингх предложил корейским промышленникам производить детали и компоненты вооружений в Индии.
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Происшествия
В Новой Москве горит мусорный полигон
RT на русском 08:30
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 вчера в 14:18
Музыка
На концерт «Ленинграда» пришли больше 40 тысяч волгоградцев
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Блокнот Волгоград вчера в 13:53
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг перед чемпионским боем с Порье
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прибавил 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
РБК 07:03
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Политика
Порошенко предложил не расслабляться после обмена с Россией
Бывший президент Украины Петр Порошено призвал граждан и руководство страны не расслабляться после успешного завершения обмена заключенными с Россией.
РБК 07:58
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
REGNUM вчера в 22:20
Хоккей
«Металлург» подтвердил отставку Яндача
Как сообщал «СЭ», главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач был уволен со своего поста.
Спорт-Экспресс вчера в 15:05
Наука
Нейросеть теперь научили видеть зеркала в кадре
Ugpressa.ru вчера в 15:31
Политика
Кошка Маша прилетела в Киев в рамках обмена заключенными
В рамках обмена заключенными между Россией и Украиной в Киев прилетели не только люди, но и кошка Маша.
Известия 07:44
Политика
Яшин вышел на свободу из спецприемника
Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Илья Яшин в субботу вышел из спецприемника после пятого административного ареста, назначенного за организацию несанкционированного митинга 3 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
РИА Новости 08:32
Происшествия
Задержанный за нарушение ПДД в США был убит в здании городской мэрии
Пресс-служба полиции пояснила, что 31-летний Майкл Чад Брейнхолт был задержан патрульными за вождение в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM 08:40
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.
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Путин и Назарбаев открыли павильон «Казахстан» на ВДНХ
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной церемонии открытия павильона «Казахстан» на ВДНХ, сообщает 7 сентября агентство «Казинформ».
REGNUM 08:16
Экономика
Росстат будет собирать данные об индексации зарплат младшего медперсонала
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился включить в обязанности Росстата сбор данных об индексации зарплат младшего медицинского персонала с учетом инфляции.
Будущее России. Национальные проекты 02:37
Общество
Мэр Днепра выиграл пари у Зеленского
РИА Новости 08:31
Политика
Украинские моряки покинули СИЗО «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками выехали из СИЗО «Лефортово».
Взгляд.ру 02:36
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге идет обыск
В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
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Популярный уфолог заявил, что в Кузбассе нашли «инопланетный дрон»
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Даниил Квят: «„Хонда“ добилась действительно большого прогресса»
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Общество
Число погибших в результате урагана «Дориан» на Багамах возросло до 43
Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43.
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Влашич вывел вперёд сборную Хорватии в матче со Словакией
Полузащитник национальной команды Хорватии Никола Влашич стал автором первого мяча в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Словакии.
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Кино
Джонни Депп рассказал, почему ему нравится играть злодеев
Актер может поолучить роль Константина в продолжении фильма «Константин: Повелитель тьмы».
ГЛАС.RU 08:40
Здоровье
Уволен главврач 3-й городской больницы Саратова
Освобожден от должности главный врач 3-й городской больницы имени Миротворцева Владимир Рощепкин.
Версия-Саратов вчера в 13:20
Гаджеты
Realme готовит недорогой смартфон с 90-герцовым дисплеем
В компании Realme разрабатывают смартфон с 90-герцовым дисплеем, о чем заявил представитель китайской компании.
Astera 08:29